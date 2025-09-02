«L’ennesimo mostro di cemento a Senigallia: così non è sostenibile»

Alcuni residenti di via Po e via Camposanto Vecchio contestano l'ultima edificazione in zona ospedale che «andrà, con il suo carico urbanistico, a saturare un'area rilevante e sensibile»

SENIGALLIA – Prima il prospetto di un palazzo «snello e arioso, circondato dal verde», poi lentamente, la consapevolezza che sta prendendo forma un altro tipo di costruzione, che alcuni residenti definiscono «l’ennesimo mostro di cemento ingombrante e incombente su strade e case vicine, che toglierà visibilità e vivibilità al tessuto sociale e urbano circostante». L’edificio in questione è quello in fase di realizzazione in via Po, all’incrocio con via Camposanto Vecchio, a Senigallia.

Siamo nella zona dell’ospedale civico, dove da mesi sono in corso i lavori per la riqualificazione, così era stata presentata, di una porzione di un isolato che comprendeva una vecchia costruzione con annesso ampio giardino pieno di volatili. Non è solo una critica sull’aspetto estetico che i cittadini muovono: è una questione di vivibilità.

I residenti ne sono sicuri: quello che è stato ribattezzato l’ennesimo mostro di cemento «porterà altri carichi urbanistici e andrà a saturare un’area rilevante e sensibile – data la presenza dell’ospedale e di alcune scuole, con una mobilità incentrata sull’automobile e con il risultato di congestionare ulteriormente il traffico della zona e peggiorare la qualità dell’aria». Tra l’altro, lo stesso gruppo di cittadini segnala che «tale lottizzazione ha comportato l’eliminazione di un parco privato fatto di tanti alberi e arbusti, che fungeva da polmone verde per noi residenti».

La critica, profonda, che viene mossa è quella di aver permesso la realizzazione negli anni di una serie di «scatole di cemento, vendute come sogni sulla carta, che portano un peso urbanistico non sostenibile». E tale risultato non è che il frutto di «miopi scelte di pianificazione urbanistica» concludono alcuni cittadini senigalliesi.