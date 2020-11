PESARO URBINO – Gli impietosi dati del Gores che ci mostrano giorno dopo giorno la crescita della curva dei contagi nelle Marche e i Dpcm, con le conseguenti restrizioni volte a cercare di arginare l’emergenza pandemica, ci stanno riportando con la memoria ai mesi del lockdown. Diversi comuni del pesarese stanno già mettendo in campo le strategie per cercare di aiutare le cittadinanze in questo difficile momento.

A Mondolfo e Marotta ad esempio si è deciso di riattivare, come già avvenuto nei mesi primaverili, la consegna di beni di prima necessità alle persone che non hanno nessuno che li possa aiutare. Scrive il sindaco Barbieri: «Abbiamo deciso di riattivare, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Faà di Bruno – Marotta/Mondolfo, il numero di telefono riservato alle persone in quarantena domiciliare e alle persone che non dispongono di aiuti familiari o extra familiari per ricevere assistenza a domicilio per beni di prima necessità e medicinali. Il #numero da chiamare è 3386750743 e sarà operativo da lunedì a domenica, dalle ore 8 alle 20. Ringrazio, a nome di tutta la comunità, i volontari della Protezione Civile che si sono resi di nuovo disponibili per questo importante servizio».



Iniziativa analoga anche da parte dell’amministrazione di Terre Roveresche: «Per essere più vicini ai nostri cittadini, specialmente alle persone che si trovano in situazioni di necessità, anche temporanea, il Comune ha avviato, insieme alla collaborazione con l’impresa Sociale Art. 32 onlus, un servizio di assistenza a domicilio. Per info contattare i servizi sociali del Comune».

A Gradara, anche grazie ai canali social, l’amministrazione si impegna a tenere informati gli abitanti su quello che è l’andamento pandemico nel comune e nel distretto sanitario che è composto dai seguenti comuni: Pesaro, Vallefoglia, Montelabbate, Gabicce, Tavullia e appunto Gradara: «Riprendiamo gli aggiornamenti riguardanti la diffusione del contagio da COVID-19 nel nostro Comune e nel nostro distretto sanitario (Area Vasta 1). Il totale dei positivi attuali in Area Vasta 1 è di 918, di cui 7 nel Comune di Gradara. Per quanto riguarda le scuole, una sezione della secondaria di primo grado è stata posta in quarantena che terminerà il 7 novembre. Facciamo appello al senso civico di tutti i Gradaresi, rispettiamo le norme di sicurezza per limitare la diffusione del virus. L’esito di questo periodo di restrizioni, che terminerà il 3 dicembre, dipende anche da noi».