Emergenza caldo, gli ospedali di Pesaro Urbino attivano il “Codice calore”

PESARO URBINO – Attivazione del ‘codice calore’ nei pronto soccorsi, apertura di ambulatori specifici e rafforzamento delle cure domiciliari. Queste le mosse dell’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Pesaro Urbino per affrontare il grande caldo che continua a imperversare sulle Marche. Il ‘codice calore’ serve a regolare gli accessi negli ospedali della provincia con un’assistenza preferenziale e differenziata, destinata a chi manifesta un malore legato alle alte temperature.



«La situazione è monitorata – spiega il direttore sanitario Edoardo Berselli – e attualmente non si registrano particolari picchi». La procedura ha lo scopo di evitare accessi impropri negli ospedali, garantendo assistenza a chi ha avuto un ‘colpo di calore’ senza andare a intasare i pronto soccorso, allungando così inutilmente i tempi d’attesa.



«E’ una valutazione aggiuntiva specifica per una determinata situazione di stress o forte disagio psicofisico legato alle condizioni ambientali e consente di dare una risposta qualificata distinguendola in maniera appropriata», afferma il direttore del pronto soccorso di Pesaro e di Fano Giancarlo Titolo. E’ stato attivato un ambulatorio specifico, con un percorso cosiddetto di ‘fast track’ sia in fase diagnostica che terapeutica; l’assistenza continua anche dopo il periodo di osservazione richiesto: il paziente che viene dimesso sarà segnalato al proprio medico di medicina generale ed al servizio delle cure domiciliari per eventuali terapie e controlli successivi. Questo permetterà di ridurre la pressione su pronto soccorso e degenze ordinarie evitabili.



Per garantire tempestività delle cure anche per i pazienti più fragili che sono in cura nella propria abitazione e che sono quelli più a rischio di disidratazione, da questo fine settimana l’Ast Pesaro Urbino farà partire in via straordinaria un servizio infermieristico di reperibilità nella fascia oraria diurna del sabato e della domenica che si andrà ad aggiungersi alle normali fasce di attività già presenti durante tutto l’anno. In caso di criticità, si sta valutando l’eventuale attivazione delle Usca, una per ciascun distretto afferente all’Ast di Pesaro Urbino.