FABRIANO – Elica S.p.A., leader globale nella produzione di sistemi di aspirazione da cucina, ha ospitato nel suo quartier generale di Fabriano l’inaugurazione del nuovo anno accademico di SITUM, la Scuola di Innovazione Tecnologica Umanistica Manageriale, che unisce di fatto la Politecnica delle Marche, l’Università di Perugia e da quest’anno quella dell’Aquila. Tre regioni, Marche, Umbria e Abruzzo, e le imprese del territorio insieme per offrire ai giovani la possibilità di mettere in parallelo formazione e lavoro. Si rinnova la partnership tra Elica e le Università di Marche e Umbria a cui si aggiunge, a partire da quest’anno, anche quella dell’Abruzzo.

«Noi di Elica siamo molto legati al territorio. SITUM, grazie alla collaborazione con i tre magnifici rettori delle Università di Marche, Umbria e Abruzzo, è una grande opportunità che ci permette di favorire la crescita delle competenze e del potenziale dei giovani per trattenerli nella nostra comunità, assicurando la continuità e lo sviluppo delle imprese del territorio», ha dichiarato Francesco Casoli, presidente di Elica collegato in video conferenza.

SITUM nasce nel 2020 dalla volontà delle imprese e delle università del territorio con l’obiettivo di creare un ponte tra la domanda di conoscenza del mondo delle imprese e i percorsi formativi. Nell’ambito del progetto, le aziende coinvolte partecipano attivamente alla definizione dei progetti formativi indicando le competenze necessarie a supportare lo sviluppo e la loro competitività, offrendo la possibilità ai giovani di orientarsi nelle scelte e completare la loro formazione consapevoli delle esigenze delle imprese. Oltre al presidente di Elica Francesco Casoli e i rettori Gian Luca Gregori dell’Università Politecnica delle Marche, Maurizio Oliviero dell’Università degli Studi dell’Umbria e Edoardo Alesse dell’Università degli Studi dell’Aquila, è intervenuto alla semplice cerimonia inaugurale anche il responsabile interregionale di Bper Banca Giuseppe Marco, che ha spiegato come la banca creda nel progetto,concedendo borse di studio ai partecipanti.

Gli studenti in visita nello showroom di Elica

Durante la giornata, le studentesse e gli studenti che accederanno all’innovativo corso di laurea hanno avuto la possibilità di partecipare anche a una visita nello showroom e nel laboratorio EPL di Elica per immergersi nella realtà aziendale. Il supporto di Elica al progetto SITUM va oltre la semplice condivisione di etica e valori, ma si fa concreto nell’apporto pratico offerto: gli studenti avranno la possibilità di partecipare ad attività come workshop e progetti speciali direttamente in azienda, lavorando a stretto contatto con i professionisti del settore per un vero e proprio learning by doing, ovvero apprendere facendo. Inoltre alcuni di loro potranno svolgere un tirocinio.

Il progetto SITUM lavora sulla multidisciplinarietà dei laureati in Ingegneria ed Economia, caratteristica sempre più richiesta ai manager del futuro. Sensibilizzare i giovani professionisti agli impatti sociali e ambientali delle decisioni che saranno chiamati a prendere rappresenta un grande valore per loro e per le aziende con cui collaboreranno. Ecco allora nel corso della serata la testimonianza diretta di studentesse e studenti che hanno partecipato al corso iniziale e sono già inseriti in progetti pratici delle aziende sede dei corsi. «Siamo certi che questa iniziativa permetterà anche di incrociare domanda e offerta permettendo ai ragazzi di conoscere le più importanti aziende del territorio e scegliere con chi, dopo la formazione, continuare a collaborare. Il business ha oggi più che mai bisogno di persone formate, appassionate e soprattutto responsabili», ha dichiarato Deborah Carè, responsabile delle risorse umane di Elica.

Grazie all’alleanza tra le università delle tre regioni e le imprese del territorio, è nato “SITUM – Human Centric Engineering”, il corso di matrice tecnico – ingegneristico, destinato a coloro che vogliono esplorare l’industria del futuro. È un programma unico nel suo genere perché offre una panoramica sulle diverse tecnologie per una produzione di eccellenza e ogni argomento trova il suo laboratorio in Elica e nelle altre imprese partner. Il tema verrà affrontato anche da un punto di visto socio-antropologico, per preparare gli studenti ai cambiamenti tenendo però l’uomo sempre al centro. “SITUM – Management della Sostenibilità” è invece il corso di matrice socioeconomica che ha l’obiettivo di preparare gli studenti a cogliere tutte le opportunità legate allo sviluppo dei territori, all’animazione delle comunità e alla pianificazione della sostenibilità sociale, economica e ambientale che sono grandi opportunità per fare impresa. Tutte competenze innovative che vanno incontro a un trend europeo che crea nuove figure professionali hanno ribadito i padroni di casa di Elica,presente anche l’amministratore delegato del gruppo Giulio Cocci.

Insomma aziende e studenti insieme per approfondire temi di grande attualità economica con la speranza di rappresentare un potenziale bacino di crescita di futuri manager che contribuiscano nel breve e lungo periodo alla crescita e alla continua innovazione delle soluzioni e dei prodotti Elica.