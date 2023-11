Elica incontra l’arte contemporanea a Napoli

Elica, brand di Fabriano attivo nella produzione di sistemi aspiranti e di cottura, abbraccia l’arte contemporanea come fulcro dell’innovazione. In sinergia con la Fondazione

Ermanno Casoli, Elica promuove progetti che tessono saldamente insieme l’arte e la cultura aziendale. L’iniziativa di quest’anno, “Ma tu Over Faje?”, guiderà il management di Elica in un’immersione totale a Napoli, una città intrisa di storia e modernità.

Durante tre giorni di formazione, il team esplorerà luoghi iconici e monumenti storici, tra cui il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina – Museo Madre, custode di opere della Fondazione Ermanno Casoli. Un momento culminante sarà l’incontro con Bianco-Valente, artisti vincitori del Premio Ermanno Casoli, che presenteranno “Il mare non bagna Napoli” sul terrazzo del museo.

Napoli, crocevia di culture e identità storiche, è stata scelta per favorire una fusione profonda tra l’arte e la realtà aziendale di Elica. “Ma tu Over Faje?” – esclamazione di stupore in dialetto napoletano – diventa il catalizzatore che stimola il team a integrare la creatività nell’ordinario, rafforzando il legame indissolubile tra la cultura artistica e quella aziendale di Elica.