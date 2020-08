ANCONA – Il Movimento Animalista dell’onorevole Brambilla ha deciso di sostenere la candidatura di Teresa Stefania Dai Prà alle prossime elezioni regionali nelle Marche. A comunicarlo è la stessa Dai Prà, commissario comunale Forza Italia Ancona. Nella missiva inviata dal Movimento Animalista si legge: «Il Movimento Animalista, fondato, presieduto e diretto dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, dà il suo totale appoggio alla candidatura di Teresa Stefania Dai Prà alle elezioni regionali delle Marche. Per i comuni ideali e l’impegno nella difesa dei diritti e della dignità degli animali, invitiamo tutti coloro che li amano a votarla».

Dai Prà raccoglie l’invito con gioia: «È un riconoscimento inaspettato che mi riempie di orgoglio e responsabilità», dice. «In questi anni ho sempre evidenziato il mio lato animalista e la collaborazione con il Movimento Animalista e altre associazioni si è rafforzato in seguito alla manifestazione dello scorso anno contro il decreto comunale sulle deiezioni liquide canine. È indubbio che nella nostra Regione ci sia un grande bisogno di istituire un garante per la difesa e tutela degli animali, un sostegno alle adozioni consapevoli con aiuti economici sia per spese veterinarie che per ampliare convezioni con pensioni e permettere l’accesso dei nostri amici a quattro zampe in tutti gli arenili adibendo zona ad hoc».

Dai Prà prosegue: «L’amore per gli animali va difeso nel creare anche un giusto equilibrio con tutti. Le associazioni animaliste e i movimenti politici, che da anni seguono questo aspetto, devono essere riconosciuti e sostenuti in ogni modo dalle politiche comunali e regionali, in fondo una Regione che vuol cambiare volto deve considerare anche l’aspetto civile per la difesa e tutela di ogni essere vivente. La tutela e difesa degli animali sono uno dei punti del mio programma elettorale dove la sanità, rilancio del porto, sostegno ai disabili, attività commerciali e ricostruzione post sisma hanno un ruolo determinante».