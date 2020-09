Elezioni regionali, affluenza al 13,43% nelle Marche

ANCONA – Alle 12 di oggi, 20 settembre, ha votato per le elezioni regionali il 13,43% degli aventi diritto nelle Marche. Dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e poi dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre, si vota per rinnovare il presidente della Regione Marche e i 30 componenti del Consiglio regionale che andranno a costituire l’undicesima legislatura (2020 – 2025). Un dato che segna una lieve crescita rispetto a quello rilevato in occasione delle elezioni regionali di cinque anni fa (2015), quando alla stessa ora aveva votato il 13,04% degli aventi diritto (allora si votava in un’unica giornata). Alle Regionali del 2010 invece, alla stessa ora aveva votato l’8,11% degli elettori, un dato decisamente più basso dell’attuale.

Complessivamente si sono già recati ai seggi 175.999 marchigiani, a fronte dei 169.238 di cinque anni fa (104.659 nel 2010). Nella circoscrizione di Ancona ha votato il 14,00%, rispetto al 13,92% del 2015.

In quella di Ascoli Piceno il 12,32% contro l’11,09% delle precedenti regionali.

Nella circoscrizione di Fermo ha votato il 12,78%, a fronte del 12,46% del 2015. In quella di Macerata ha espresso il voto il 12,41% degli elettori (sono stati il 12,12% nel 2015).

La circoscrizione di Pesaro e Urbino segnala un’affluenza del 14,62%, rispetto al 14,22% delle precedenti regionali.

Nel capoluogo regionale e in quelli provinciali: Ancona 14,19% – Ascoli Piceno 10,86% – Fermo 14,71% – Macerata 15,27% – Pesaro 15,93%.

Questa mattina si sono recati alle urne anche alcuni degli 8 candidati governatori. Francesco Acquaroli (centrodestra) ha votato al seggio numero 6 della frazione di San Girio, a Potenza Picena (Macerata). Sabrina Banzato (Vox Italia – Marche) ha votato nel seggio di Gabicce (Pesaro Urbino). Anna Rita Iannetti (Movimento 3V – Libertà di scelta) ha votato invece a Montesilvano in Abruzzo, dove risiede. Roberto Mancini (Dipende da noi) ha votato questa mattina a Civitanova Marche. Il candidato governatore di centrosinistra Maurizio Mangialardi ha votato a Senigallia. Fabio Pasquinelli (Lista Comunista) ha votato nella sezione 1 della scuola Bruno da Osimo, nella sua città, Osimo. Nel pomeriggio ha votato nella sezione 2 dell’Istituto Don Bosco di Tolentino, il candidato del Movimento 5 Stelle Gian Mario Mercorelli.