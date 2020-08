Elezioni regionali, Forza Italia presenta la lista e inaugura la sede di Ancona

Il partito azzurro ufficializzerà tutti i candidati in corsa nella consultazione elettorale di settembre. Presenti, fra gli altri, l'onorevole Antonio Tajani e il candidato presidente Francesco Acquaroli

ANCONA – Forza Italia presenta le liste e inaugura la sede del comitato elettorale di Ancona. Il partito azzurro ufficializza i nomi dei candidati in corsa nella consultazione elettorale di settembre. Appuntamento sabato 22 agosto, dalle ore 11 in piazza del Plebiscito ad Ancona. Successivamente, ci si sposterà a piazza Kennedy per il taglio del nastro dei locali.

Saranno presenti, fra gli altri, l’onorevole Antonio Tajani, vice Presidente di Forza Italia, il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale del partito e vice presidente della Commissione Agricoltura del Senato, il candidato presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il coordinatore provinciale di Forza Italia di Ancona, nonché vice regionale, Daniele Silvetti, e Teresa Dai Prà, commissario comunale del medesimo partito. È prevista anche la presenza di Stefano Marconi, presidente dell’Us Anconitana.

«Vogliamo concretamente che le Marche raggiungano un alto standard di vita e per questo non possiamo prescindere da un’autentica politica a sostegno della Famiglia», ha detto recentemente Silvetti in occasione dell’illustrazione del programma.