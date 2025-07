Elezioni regionali: la data forse la prossima settimana. Cinque, ad oggi, i candidati

ANCONA – Il decreto di indizione delle elezioni regionali nelle Marche potrebbe essere firmato all’inizio della settimana entrante. Le date più probabili per le elezioni, secondo quanto ripetuto più volte dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, restano quelle del 21 e 22 settembre o del 28 e 29 settembre. E mentre i due candidati principali – l’uscente in cerca di riconferma in corsa per il centrodestra, Francesco Acquaroli, e lo sfidante in campo per l’Alleanza per il cambiamento, Matteo Ricci – proseguono la loro campagna elettorale marcandosi a uomo e a botta di sondaggi, gli aspiranti alla poltrona di presidente della Regione Marche continuano a salire. Infatti, al terzo candidato per Democrazia Sovrana Popolare, Claudio Bolletta, se ne sono aggiunti altri due.

Lidia Mangani

Partito comunista italiano

La quarta candidata a presidente per le elezioni regionali che si svolgeranno in autunno nelle Marche per il Partito comunista italiano è Lidia Mangani, 72 anni. Un passato da consigliera comunale ad Ancona, Mangani, ora in pensione, ha lavorato come docente nella scuola elementare ed è stata anche dirigente scolastica. Mangani ha presentato la propria candidatura in una conferenza stampa durante la quale ha attaccato i due schieramenti principali che si contendono la guida della Regione. «Non è credibile un programma che dice aumentiamo gli asili nido, potenziamo la sanità pubblica, l’istruzione e diamo lavoro ai giovani, se poi in Europa voti per un colossale piano di realtà sugli 800 milioni di euro. Nelle Marche va fatta una lotta agli sprechi, contro chi utilizza le risorse pubbliche per portare vantaggio a se stesso o alle varie lobby. Se dovessi arrivare a Palazzo Raffaello ci sarà il mio impegno per utilizzare le risorse per finalità sociali e solidaristiche», le sue parole.

Francesco Gerardi

Forza del Popolo

C’è un quinto candidato alla presidenza di Regione nelle Marche. È Francesco Gerardi, esponente di Forza del Popolo (FdP), partito sovranista No Vax, No Euro e No War. Gerardi, nato a Fabriano nel 1977, è professore di liceo di filosofia e storia e giornalista professionista nonché sceneggiatore di un docufilm. «Fiero di candidarmi alla presidenza della mia regione di nascita, a cui sono molto legato e che frequento assiduamente, pur essendo cresciuto in Emilia. Oggi il vento dell’antipolitica spira forte, gli elettori sono disgustati da una politica incapace di risolvere i problemi e viviamo un conflitto quotidiano con lo Stato e le istituzioni, che appaiono come un mostro gigantesco e ostile con al vertice una casta arroccata nei suoi privilegi. Almeno un elettore su due diserta le urne e noi vogliamo rivolgerci a chi non ci crede più: riappropriamoci della cosa pubblica», le sue parole.