Marche, Ricci attacca la privatizzazione della sanità: «Un sistema che cura solo chi ha soldi»

Liste d’attesa interminabili, migrazione sanitaria in crescita e cittadini costretti a rinunciare alle cure: è questo il quadro preoccupante denunciato da Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, durante il confronto pubblico con il presidente uscente Francesco Acquaroli promosso dalla Uil Marche ad Ancona.

«Sono aumentate le liste d’attesa, è aumentata la mobilità passiva, quest’anno la Regione Marche ha speso 160 milioni di euro per pazienti che vanno a curarsi altrove. Ma il dato più preoccupante è quello che ci dice che un marchigiano su dieci ha rinunciato a curarsi perché – non trovando risposta nel pubblico – non può consentirsi di accedere al privato. Non è accettabile un sistema in cui si assiste ad una strisciante privatizzazione, in cui solo chi ha denaro e carte di credito può curarsi, mentre chi non ha la disponibilità economica deve rinunciare alle cure. Da Presidente della Regione, la prima cosa che farò sarà andare a Roma, a battere i pugni, affinché si investa in sanità almeno il 7% del Pil. Fondamentale, dunque, che si investa in personale medico e sanitario, in strutture adeguate e, voglio sottolinearlo ancora una volta, come mi capita spesso di fare, nell’ambito della salute mentale, fin troppo trascurato».