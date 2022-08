Salvini a Pesaro: «Nelle Marche contiamo di vincere ovunque, c’è aria di cambiamento»

PESARO – L’obiettivo di vincere ovunque nelle Marche. Il leader della Lega Matteo Salvini è entrato all’Hotel Excelsior di Pesaro per la presentazione dei candidati marchigiani alle elezioni politiche del 25 settembre.

Salvini ha detto: «Nelle Marche contiamo di vincere ovunque, con tutta la scaramanzia e l’umiltà del caso, perché sono solo i marchigiani a decidere con il loro voto il 25 settembre, però l’aria è veramente buona e c’è tanta voglia di cambiamento».

Per Salvini «Se il centrodestra vince ci sono cinque anni di stabilità, di sicurezza, di tranquillità, una maggioranza finalmente omogenea senza Pd e Cinquestelle a fare capricci. Sono orgoglioso delle donne e degli uomini della Lega nelle Marche – ha detto ancora -, dei nostri sindaci, dei nostri amministratori regionali. Abbiamo fatto scelte su persone molto valide, tante altre in gamba ce ne sarebbero state, però purtroppo la riduzione dei parlamentari a questo ha portato. C’è una bella squadra e, soprattutto, dal 26 settembre altri marchigiani potranno portare a Roma il loro importante contributo. Ma penso che se il centrodestra continuerà a lavorare bene, se la Lega continuerà a lavorare bene vinceremo in tutti i collegi».

Di lì a poco la risposta del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. «Vorrei ricordare a Salvini che non esistono province rosse ma bravi amministratori che vincono e convincono casa per casa. Rispondo alle dichiarazioni di Matteo Salvini in visita a Pesaro per la campagna elettorale. Ci tengo a ricordare che il risultato ottenuto nel 2019 è lo stesso risultato che porteremo anche alle elezioni politiche di settembre, vogliamo vincere il collegio e fare del Pd il primo partito delle Marche».