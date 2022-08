Elezioni politiche nelle Marche, ecco i candidati di Fratelli d’Italia e Alternativa per l’Italia

ANCONA – Dopo Italia Sovrana e Popolare, anche Fratelli d’Italia e Alternativa per l’Italia hanno depositato le candidature ufficiali per le Marche per le imminenti elezioni politiche, che si terranno il 25 settembre 2022.

I candidati di Fratelli d’Italia

Depositate oggi in Corte d’Appello le candidature ufficiali di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni si è aggiudicato la candidatura in due dei sei collegi uninominali previsti per entrambe le camere nella Regione Marche: alla Camera sarà Stefano Maria Benvenuti Gostoli a competere nel collegio uninominale di Ancona, mentre al Senato Elena Leonardi sarà la candidata per il Collegio di Ascoli Piceno, comprendente anche le province di Macerata e Fermo.

In quota proporzionale, il listino alla Camera vede come capolista Lucia Albano, onorevole uscente, seguita da Antonio Baldelli, Rachele Silvestri (anche lei onorevole uscente) e Andrea Balestrieri; al Senato invece la lista vede come primo nome quello di Guido Castelli, poi Romina Gualtieri e Pasquale Ricchiuti.

«Una squadra che dimostra come le Marche siano un effettivo modello per tutta l’Italia, con amministratori locali che hanno svolto incarichi determinanti con serietà e passione uniti a personalità politiche e pubbliche fedeli agli ideali e al programma di Fratelli d’Italia. Siamo pronti a risollevare l’Italia partendo dalla Regione Marche» ha dichiarato il Coordinatore regionale di FdI Elena Leonardi.

I candidati di Alternativa per l’Italia

Mario Adinolfi, co-fondatore con Simone Di Stefano di Alternativa per l’Italia, comunica il deposito delle liste che concorreranno alle elezioni del 25 settembre: «Stiamo completando in queste ore in tutte le Corti d’Appello delle varie regioni la consegna delle liste di Alternativa per l’Italia per le prossime elezioni politiche. Simone ed io abbiamo scelto di presidiare Roma, io come capolista e candidato al Senato, Di Stefano come capolista e candidato alla Camera. Ma siamo entrambi orgogliosi della squadra di seicento cittadini liberi che si sono candidati con Alternativa per l’Italia in tutto il Paese, pagando anche prezzi per questa loro scelta politica difforme dai diktat del mainstream: penso all’avvocato Carlotta Toschi pesantemente discriminata sul lavoro dal circolo Lgbt del Cassero, che sarà nostra capolista a Bologna per la Camera, o a Gianfranco Vestuto direttore di Russia News e difensore di una visione diversa sul conflitto con l’Ucraina che presidierà il Senato in Abruzzo o a Mirko De Carli, consigliere comunale di Riolo Terme messo nel mirino dal sito Lgbt Gayburg. Nelle Marche sempre al Senato capolista è Cristiana Di Stefano (no, non è parente), una disabile che rifiuta la campagna per la mattanza di Stato dei disabili chiamata suicidio assistito o eutanasia, chiedendo piuttosto un’attenzione sociale tutta diversa per i portatori di handicap gravi. Per la Camera nelle Marche in testa alla lista c’è il dirigente del Popolo della Famiglia, Fabio Sebastianelli. In Umbria alla Camera capolista sarà il dirigente di Exit, l’altra formazione che con il PdF compone la federazione di Alternativa per l’Italia, Davide Di Stefano. Ora comincia un mese di campagna elettorale e il 25 settembre Alternativa per l’Italia sarà la sorpresa delle urne».

Aggiunge Fabio Sebastianelli, coordinatore e capolista, per le Marche, alla Camera di APLI: «Abbiamo consegnato ieri mattina (21 agosto 2022) le liste. Raccogliere più di 800 firme in soli 20 giorni è stato un lavoro faticoso ma ci siamo riusciti rinunciando a ferie e sonno, solo per dare ai cittadini, che ancora credono nella libertà e nella democrazia, una valida Alternativa ai soliti (partiti) noti».

Questa è la lista dei candidati marchigiani:

Plurinominale Camera: Fabio Sebastianelli; Clara Ferranti; Oscar Piergallini; Lorena Narcisi.

Uninominale Camera per le province di:

Ascoli /Fermo, Oscar Piergallini

Macerata: Clara Ferranti

Ancona: Fabio Sebastianelli

Pesaro: Lorena Narcisi

Plurinominale Senato: Cristiana Di Stefano; Gabriele Cinti; Rita Boccia; Domenico Gallo.

Uninominale Senato, per le province di:

Macerata/Ascoli/Fermo, Cristiana Di Stefano;

Ancona/Pesaro, Gabriele Cinti.