Elezioni Pesaro, +Europa: “Candidatura di Mengucci ha irritato molti, PD non faccia accordi di palazzo”

PESARO – Candidato sindaco Pesaro, alcuni veti che non piacciono.

+Europa non fatica a farlo sapere. «Abbiamo letto con stupore le dichiarazioni del Movimento Cinque Stelle contro l’ipotesi di una candidatura di Sara Mengucci.

Ci hanno sorpreso i toni e il tempismo. Sara Mengucci è stata un eccellente assessore alla solidarietà. Grazie alla sua voce e al suo impegno, nel 2019, Pesaro ha reso impossibile che i più sfortunati potessero morire di freddo sul marciapiede con la creazione del programma “Protezione Freddo” che ha permesso a tante persone fragili di trovare una sistemazione sia pur provvisoria al riparo dalle intemperie. Il programma di protezione sociale ideato e voluto da Sara Mengucci rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello che ci viene invidiato da altri comuni».

Andrea Verde e il direttivo aggiunge: «Non va dimenticata anche la gestione dell’emergenza Covid, molto ben gestita, anche grazie alla collaborazione con l’Hotel Elvezia. Non abbiamo mai capito le ragioni del suo allontanamento dall’assessorato. A nostro avviso hanno prevalso ragioni di politica-politicante che poco hanno a che vedere con l’interesse generale. È paradossale che si possa attaccare una persona senza neanche confrontarsi su quelle che potrebbero essere le sue idee e il suo programma. Noi riteniamo invece che serva un confronto sulle tematiche e sui progetti per la città. A noi interessa molto conoscere nel dettaglio la proposta di Sara Mengucci che sin qui ha dimostrato serietà e competenza. Ci saremmo aspettati dal Pd una difesa più sostanziale e meno di facciata di Sara Mengucci: abbiamo la sensazione che la sua candidatura abbia irritato e non poco quei settori del Pd che pensano di gestire la cosa pubblica tramite accordi di palazzo. L’esperienza di Fano insegna che quando non si sfugge al confronto la gente partecipa. Il Movimento Cinque Stelle intende essere vassallo di quella parte del Pd che non vuole le primarie e vede in Sara Mengucci un pericolo? In attesa di un chiarimento vogliamo incoraggiare Sara Mengucci a proseguire la strada per la candidatura valutando anche l’ipotesi di creare un raggruppamento civico che coinvolga le forze migliori della città a prescindere dal loro orientamento ma che abbiano a cuore solamente il bene della città».