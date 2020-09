Elezioni a Loreto, si vota anche per il sindaco. I dati dell’affluenza

La città mariana sceglierà il primo cittadino al primo turno senza ballottaggio. Votano in 11mila e 907 (cinquemila e 661 maschi e seimila e 246 femmine) in dieci sezioni

LORETO – Oltre al voto per le Regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari, i loretani si stanno recando alle urne oggi, domenica 20 settembre, per eleggere il proprio sindaco. La città mariana, che conta 12mila e 533 abitanti, sceglierà il primo cittadino al primo turno senza ballottaggio. Votano in 11mila e 907 (cinquemila e 661 maschi e seimila e 246 femmine) nelle dieci sezioni.

Qui sarà possibile seguire in diretta la percentuale dell’affluenza dei votanti, aggiornata in tempo reale.

Sono in tre quest’anno a sfidarsi per la poltrona. “Loreto nel cuore” è la civica che candida a primo cittadino Moreno Pieroni, 59 anni, due volte sindaco della città mariana e assessore regionale uscente. Poi c’è “Siamo Loreto” con Gianluca Castagnani, 53 anni, funzionario regionale e consigliere comunale di minoranza uscente per “Loreto libera” (in corsa anche per il Consiglio regionale con la civica “Civitas”). “Prima Loreto” è la lista civica del candidato sindaco Paolo Albanesi, 52 anni, responsabile tecnico di una ditta, che ha il sostegno dei tre partiti di Centrodestra. La coalizione è formata da candidati espressi dai tre simboli politici, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Il primo a votare questa mattina è stato Albanesi.

Poi Castagnani.