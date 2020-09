Isola del Piano e Sant’Angelo in Vado, l’affluenza definitiva alle urne

PESARO-URBINO – Ore di attesa per conoscere i nuovi sindaci di Isola del Piano e Sant’Angelo in Vado. Martedì mattina (22 settembre) alle 9 inizierà lo spoglio dei voti.

L’affluenza definitiva è stata di 84,51% a Isola del Piano e 69,17 a Sant’Angelo in Vado.

A Isola del Piano i candidati sono Giacomo Toccacieli della lista Adesso NOI con Giacomo Toccacieli Sindaco. Poi il sindaco uscente e presidente della Provincia Giuseppe Paolini della lista Isola nel Mondo per una crescita locale. Sono 494 gli elettori di cui 252 maschi e 242 femmine per 1 sezione elettorale.

A Sant’Angelo in Vado i candidati sindaco sono Stefano Parri della lista Patto per Sant’Angelo in Vado con Stefano Parri; Emanuela Galli della lista Per San’Angelo Emanuela Galli; Romina Rossi della lista Le ali per Vado Romina Rossi.

Sono 3.609 gli elettori di cui 1.773 maschi e 1.836 femmine divisi in 4 sezioni elettorali.

Per quanto riguarda il Referendum a Pesaro l’affluenza è stata del 66,98%. Gli elettori in provincia sono 276.934. Dopo 254 sezioni scrutinate il Si è in netto vantaggio con il 73,98%.