Elezioni, Francesco Rubini: «Rilanciare Ancona dopo anni di immobilismo»

ANCONA – E’ stata inaugurata sabato scorso 1 aprile in via Don Gioia 2 la sede elettorale della coalizione che sostiene il candidato sindaco Francesco Rubini, coalizione di sinistra composta dalle liste Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta. Un luogo di confronto e di dialogo su idee e proposte in cui il candidato si confronterà con i cittadini: «Non è solo uno spazio elettorale di propaganda – ha chiarito, infatti, Rubini nella sede che si trova tra corso Garibaldi e corso Stamira –, ma anche un luogo a disposizione della cittadinanza dove la coalizione e il candidato sindaco organizzeranno momenti di confronto e approfondimento con la città e con tutte le sue articolazioni. La sede viene aperta in uno dei tanto spazi sfitti del centro storico di Ancona che, invece, meriterebbe ben altra vitalità e considerazione. Anche su questo tema la nostra coalizione intende impegnarsi per rilanciare una città che rischia di soffocare dopo troppi anni di immobilismo». Con l’apertura della sede prosegue dunque la campagna elettorale di Francesco Rubini e delle sue liste che nei prossimi giorni contano di terminare la raccolta delle firme necessarie per la presentazione dei candidati al consiglio per poi concentrarsi in un intenso giro dei quartieri all’ascolto dei cittadini dorici.

Nei giorni scorsi sono state presentate anche le due liste a sostegno del candidato Francesco Rubini. Ecco i candidati di ciascuna di esse.

Altra Idea di Città: Loretta Boni, Alessio Moglie, Chiara Agostinelli, Giovanni Belegni, Marco Benadduci, Mauro Borioni, Arianna Buda, Valeria Campanella, Claudio Antonio Caputi, Matteo Cognini, Luigi Curcetti, Giacomo Curzi, Norma Gradara, Monica Ferraioli, Giovanni Fraticelli, Roberto Frey, Iris Giovannelli, Marco La Fata, Daniele Martelli, Antonella Paoletti, Barbara Paradiso, Alfio Pavani, Sara Pesaresi, Leonardo Pizzolante, Susanna Pugnaloni, Gianluca Quacquarini, Federico Renzi, Marco Sinibaldi, Gianni Socionovo, Patrizia Talevi, Marco Tiberi, Giacomo Zacconi.

Ancona Città Aperta: Raimondo Barrile, Lorella Brandoni, Lucia Capurso, Mauro Carletti, Viviana Falcioni, Maria Emilia Faraco, Mario Giandomenico, Riccardo Giardi, Rebecca Giandomenico, Bianca Lerro, Luca Lucantoni, Giulia Montesi, Giulio Petti, Margherita Montesi, Daniele Pietroni, Patrizia Santoncini, Stefano Scerre, Heidy Gabriela Solustri, Daniele Spinsanti, Anna Vespa, Zaccaria Verrocchio.