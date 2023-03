Elezioni comunali ad Ancona, ecco la lista del Pd. Per l’ascolto, le periferie, la mobilità dolce e la scuola

ANCONA – Il Pd anconetano ha presentato stamattina la sua lista a sostegno della candidata sindaca per la coalizione di centrosinistra, Ida Simonella. Nella sede di via Marconi insieme alla candidata Simonella e al segretario cittadino Simone Pelosi, sono intervenuti l’assessore Stefano Foresi e la capogruppo Susanna Dini insieme a Saura Casigliani del Pd Marche. «Abbiamo scelto di presentare la lista qui agli Archi – ha detto Simone Pelosi – perché abbiamo voluto dare un segnale all’elettorato che sarà chiamato a votare il prossimo 14 e 15 maggio. Ci presentiamo alla città con le nostre candidate e i nostri candidati, con le nostre idee, per il futuro di Ancona, fiduciosi che l’apporto solido e significativo che il partito democratico ha dato all’amministrazione uscente e che vuole continuare a dare, sia apprezzato e serva a confermare il centrosinistra alla guida della città con Ida Simonella sindaco. Ci mettiamo a disposizione dei cittadini, pronti ad ascoltarli. Vogliamo distinguerci da chi legittimamente ha delegato la scelta di candidati a tavoli e gruppi politici, questa è una testimonianza della volontà del Partito Democratico per percorsi aperti e democratici, un metodo di partecipazione che è sostanza vera di un certo modo di fare politica. Al di là degli slogan e delle campagne elettorali, la nostra è una politica che vuole decidere ma che si vuole confrontare con i cittadini, non si vuole racchiudere in se stessa. Vogliamo evidenziare questa modalità di rapporto con gli elettori che caratterizza ciascuno di noi, soprattutto in un momento particolare di disaffezione verso la politica in generale. Questo impone a tutti noi di metterci in discussione e di incentivare questo tipo di impegno. Abbiamo costruito la nostra lista con i circoli e la vogliamo mettere in evidenza attraverso gli stessi».

Il programma: «I punti fondamentali sui quali abbiamo dato un contributo e vogliamo continuare a insistere – ha concluso Pelosi – sono: frazioni e periferie, risorse da valorizzare. In questa città vogliamo muoverci bene, cercando di trovare forme di interconnessione e intermodalità e di funzionalità della mobilità dolce. Vogliamo partecipare di più e partecipare tutti, dunque includere, coinvolgere e fornire la nostra capacità di ascolto in tutte le forme possibili. Sui Comitati territoriali di partecipazione c’è la volontà di capire in che modo rafforzarli, per riuscire a farli essere un ulteriore mezzo di propulsione per l’ascolto e il rapporto con l’amministrazione. Vogliamo continuare a investire sui progetti per la rigenerazione urbana, con attenzione particolare alle aree periferiche. Abbiamo delle idee sulla scuola, sull’ambiente e sulla sostenibilità per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo, portare avanti uniti una strategia di intervento sulla costa, cercare di proseguire con le nostre comunità energetiche».

Quindi è stato il turno della candidata sindaca Ida Simonella: «Il Partito Democratico è stato l’architrave della coalizione che sostiene oggi la mia candidatura e che prima ha sostenuto l’operazione delle primarie di coalizione in cui ci siamo confrontati io e Carlo Pesaresi. Sono qui riconoscente e con la consapevolezza di quanto appena detto. Sono anche consapevole che oggi il partito democratico sta attraversando una storia nuova, come lo slogan scelto per la mia campagna elettorale. Oggettivamente c’è una nuova segretaria nazionale nuova, una regionale nuova, il vento che soffia è entusiasmante e di questo anche noi siamo responsabili: dobbiamo raccogliere questa fase e tradurla in una bella occasione per la nostra campagna elettorale. Nella lista del Pd ci sono grandi tradizioni e consolidamento di figure che hanno portato avanti il lavoro di questi anni e anche più indietro, la storia di questo partito, e ci sono anche tanti ragazzi, giovani in gamba, che amano impegnarsi, che hanno già una storia alle spalle».

Ecco dunque i candidati della lista del Pd: Susanna Dini, Stefano Foresi, Bruno Bilò, Rita Bolletta, Michele Cannito, Edoardo Carboni, Chiara Censi, Franco Dubbini, Denis Dulla, Massimo Duranti, Pietro Fanesi, Federica Fiordelmondo, Giada Florenzano, Diego Franzoni, Claudio Freddara, Sandra Gambini, Mirella Giangiacomi, Susanna Lucarini, Raissa Mammoli, Annalisa Marinelli, Marco Mattia, Marco Mengarelli, Moreno Micucci, Lucilla Niccolini, Vanessa Nicolardi, Marco Panarella, Donatella Penna, Giacomo Petrelli, Federico Quaresima, Daniele Sturani, Angelo Tomassetti e Andrea Vecchi.