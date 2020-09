Elezioni amministrative, al voto altri sei comuni del Fermano e due del Maceratese

Oltre che nei due capoluoghi di Provincia, nel Maceratese e nel Fermano sono altri otto i comuni chiamati al voto. Tra questi ci sono Ussita e Petriolo per la provincia di Macerata e Monterubbiano, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Monteleone di Fermo e Montottone per la provincia di Fermo.

Per Ussita sono tre i candidati per la poltrona di sindaco: l’ex primo cittadino Silvia Bernardini, l’ex vice sindaco Monica Pierdomenico e l’ex sindaco di Cerveteri Guido Rossi mentre a Petriolo sono in corsa il candidato sindaco uscente Domenico Luciani con la sua lista “Petriolo Domani”, e Matteo Santinelli, supportato dalla sua lista “Insieme per Petriolo”.

Per Fermano invece sfida tutta al femminile a Monterubbiano dopo le dimissioni dello scorso maggio del sindaco in carica Maria Teresa Mircoli. A contendersi la fascia di sindaco ci saranno Meri Marziali e Annamaria Albanesi. Due i candidati sindaci anche a Montefortino: nel comune montano la sfida sarà tra il primo cittadino uscente Domenico Ciaffaroni e Francesco Petrocchi. Sfida a due anche a Montelparo dove il sindaco uscente Marino Screpanti correrà contro Nazzareno Marcantoni.

A Monteleone di Fermo il sindaco uscente Marco Fabiani è in corsa contro lo sfidante Mauro Paoletti. A Montottone sfida tra il primo cittadino uscente Gianni Carelli e lo sfidante Nazzareno Grazioli mentre a Santa Vittoria in Matenano il sindaco uscente Fabrizio Vergari correrà da solo e dovrà battere quindi il quorum.

Le urne rimarranno aperte dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì.