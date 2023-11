Economia Pesaro, bene l’export per la meccanica, cala il comparto delle cucine

PESARO – Cresce la meccanica, calano le cucine. Ecco il report sui distretti industriali elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

Nei primi sei mesi dell’anno l’export dei distretti marchigiani è stato di circa 2,5 miliardi di euro, registrando un aumento del 7,2% (+167 milioni di euro) rispetto al primo semestre 2022, un risultato migliore rispetto alla media dei distretti italiani (+2,3%).

Le Cucine di Pesaro hanno registrato 174 milioni di euro di export, mostrando un calo rispetto al primo semestre 2022 (-3,7%); la forte riduzione dei flussi di export verso Stati Uniti, Germania ed Emirati Arabi Uniti ha più che compensato il notevole incremento di vendite a Singapore.

Bene le Macchine utensili e per il legno di Pesaro, che hanno registrato 318 milioni di euro di export, con una crescita dell’11,8%. India e Regno Unito i mercati che hanno contribuito maggiormente segnando rispettivamente un +61,7% e +55%, buona crescita anche in Belgio, Romania, Portogallo, Arabia Saudita, Serbia e Croazia. In forte calo le esportazioni negli Stati Uniti, in Turchia e in Brasile.