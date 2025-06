Ancona, metalmeccanici in piazza: slogan e bandiere per il rinnovo del contratto

ANCONA – Centinaia di metalmeccanici anconetani si sono dati appuntamento stamattina (venerdì 20 giugno) in piazza Cavour per sfilare per le vie del centro fino al porto e a piazza del Plebiscito, tra striscioni, bandiere e fumogeni, in occasione della manifestazione indetta da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil nell’ambito dello sciopero nazionale dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto. Gli operai anconetani, insieme ai sindacati e a diversi sindaci, hanno cominciato a radunarsi verso le 9.30 per partire in corteo attorno alle 10 scandendo slogan e sventolando la loro protesta lungo corso Garibaldi.

Sciopero in piazza Cavour Striscioni e bandiere Il corteo in movimento

«Siamo qui perché siamo arrivati a quaranta ore di sciopero non per conquistare il contratto, ma solo per sederci a un tavolo di trattativa – spiega Mauro Masci, segretario generale Fim Cisl Marche –. Qui abbiamo degli imprenditori che non sanno nemmeno più fare le trattative, hanno paura dei lavoratori. Le persone fanno fatica ad arrivare a fine mese e noi non possiamo permettere a nessuno di cancellare il contratto nazionale più importante del comparto italiano dell’industria, che è quello dei metalmeccanici. Siamo in tanti, qui ad Ancona, come in tutte le piazze d’Italia».

«Ad Ancona diamo il via ai blocchi – aggiunge Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom Cgil –. L’Italia è ferma se sono fermi i salari dei lavoratori e il futuro delle imprese. Qui ad Ancona rischiamo intere zone di deindustrializzazione, a partire dall’elettrodomestico di Fabriano. E rischiamo che le differenze tra i lavoratori, cioè tra chi è precario e chi non lo è, diventino sempre più grandi. Il salario è ciò che chiediamo sopra ogni altra cosa. La classe operaia di questo Paese ha il diritto di poter fare la spesa alla quarta settimana».

«Vogliamo il contratto nazionale di lavoro – dice a sua volta Sara Galassi segretaria regionale Fiom Marche –. Nelle Marche ci sono 60mila lavoratori metalmeccanici, è un anno che non hanno il rinnovo del contratto, sono 12 mesi senza aumenti contrattuali e questa cosa grida vendetta, è giusto avere un salario dignitoso e saremo qua a lottare fin quando non lo otterremo. Faremo tanto rumore, con tante persone, vogliamo farci sentire lungo il centro di Ancona, saranno presenti i sindaci di molte città. Spero che spingano insieme a noi affinché Federmeccanica riapra la trattativa».

«Quando il sindacato è unito si riescono a raggiungere risultati maggiori – conclude Vincenzo Gentilucci, coordinatore regionale Uilm Uil –. Noi come Fim, Fiom e Uilm abbiamo iniziato una trattativa insieme, la stiamo portando avanti insieme e nelle difficoltà che stiamo avendo con Federmeccanica stiamo lottando insieme perché vogliamo raggiungere il contratto nazionale e la ripresa della trattativa. Federmeccanica fino ad ora s’è dimostrata molto dura ma noi come sempre non molliamo e continuiamo a far sentire la nostra pressione. Speriamo che queste ulteriori ore di sciopero possano portare Federmeccanica a fare riflessioni per riaprire a breve il tavolo della trattativa».