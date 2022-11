Ecco biANCONAtale, il Comune svela il programma per le festività. Bus navetta gratuiti da e per il centro

Sabato l'inaugurazione con l'accensione dell'albero e il concerto di Cecilia Sordoni e Lorenzo Bon. Luna park e Bosco degli Elfi in piazza Pertini, artisti itineranti anche in corso Amendola e al Piano

ANCONA – Si alza il velo su biANCONAtale 2022, il calendario di appuntamenti del Comune di Ancona che animeranno le prossime quattro settimane che conducono alle festività. Con lo slogan “Il Natale più bello è insieme” l’amministrazione comunale ha presentato stamattina la serie di eventi natalizi che comincerà con l’inaugurazione prevista per sabato alle 18 con l’accensione dell’albero lungo corso Garibaldi. Piazza Cavour con la ruota panoramica, il mercatino e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, resta il cuore del prossimo biANCONAtale che si allungherà con le casette mercato – sono in tutto 52, con una nutrita partecipazione dall’Alto Adige – lungo l’arteria di corso Garibaldi, dove appunto, in coincidenza con piazza Roma, è ospitato l’abete natalizio offerto e addobbato da Leroy Merlin. Sul palco allestito nei pressi dell’albero si svolgeranno numerosi eventi, dai cori dei bambini alle corali gospel, concentrati nei fine settimana.

Sempre a piazza Roma anche la casetta di Babbo Natale animata dagli elfi, dove i bambini potranno scrivere e consegnare le loro letterine. In piazza Pertini dal 9 dicembre – per questo weekend c’è il mercatino dell’antiquariato – ci sarà il luna park natalizio e il Bosco degli Elfi, quest’ultimo organizzato in collaborazione con Confartigianato.

Piazza Cavour con la ruota panoramica e le casette di legno che apriranno sabato

Previsti nei vari fine settimana spettacoli itineranti, tra i quali ci saranno il “pianista fuoriposto” e la storica formazione della Pasquella, non solo lungo le vie del centro, visto che poi si sposteranno anche per corso Amendola e Piano San Lazzaro. Attesi anche i mercatini di Varano (il 3 e 4 dicembre) e del Piano (Gran mercato del Pià, previsto per il 9 dicembre). Saranno anche allestiti numerosi presepi così come sarà presente anche quest’anno, nei weekend, l’autobus storico di Babbo Natale. Novità di questa edizione la grande festa della Befana, in programma per il 6 gennaio, dedicata soprattutto ai più piccoli, con giochi da palco, intrattenimento e distribuzione di dolci e gadget.



Tutto comincerà sabato, con l’inaugurazione di biANCONAtale 2022, l’accensione dell’albero e il concerto che vedrà sul palco Cecilia Sordoni, di recente con Andrea Bocelli negli Stati Uniti, e Lorenzo Bon. Tante le visite guidate organizzate in occasione delle festività, a cominciare proprio da quella prevista per sabato con il percorso organizzato nel quartiere San Pietro, visita che sarà replicata il 17 dicembre.

La presentazione di biANCONAtale stamattina in Comune

«Seppur con qualche difficoltà – ha spiegato la sindaca Valeria Mancinelli – stiamo tornando al pre-Covid, al Natale 2019, e questo è un fatto positivo perché significa un parziale ritorno alla normalità. Il programma di biANCONAtale con le sue attività ed eventi assomiglia a quello di tre anni fa, ci sono i classici, come la ruota, il mercatino e le casette, la pista di pattinaggio, il bosco degli Elfi, ma ci sono anche delle novità. Ciò che funziona lo manteniamo, ma non rinunciamo a quelle innovazioni che arricchiscono il format già collaudato. Inoltre, quest’anno abbiamo potenziato il sistema di trasporto che permette di collegare i parcheggi scambiatori con il centro. Un servizio di bus navetta alternativo all’uso dell’auto, gratuito e assolutamente comodo, che nei weekend, al sabato e alla domenica, collegherà i parcheggi di Tavernelle, degli Archi e piazza Ugo Bassi con il centro».

Le casette in corso Garibaldi

«Abbiamo rinnovato un grande impegno anche economico intorno all’operazione del Natale – ha aggiunto l’assessore Ida Simonella -, un’occasione importantissima per la comunità, con la cucitura di tante attività insieme ad associazioni, scuole e presepi. Le operazioni che facciamo sul trasporto e sulla promozione dell’evento hanno l’obiettivo di attirare persone in città. Nelle Marche siamo tra i primi a inaugurare il Natale. Sui costi che sostengono gli operatori in un periodo così difficile possiamo fare poco, ma possiamo aiutarli nel giro di affari e queste festività rappresentano un’occasione. Nel periodo natalizio mettiamo a sistema anche nella Pinacoteca civica la mostra “Da Monet a Warhol”: in tutti gli alberghi della regione ci sarà il coupon che permette di venire ad Ancona a visitare la mostra a prezzo scontato».

Le luminarie, tutte a led, con un consumo energetico ridotto, saranno accese dalle 16,30 alle 23 dal lunedì al giovedì, e fino a mezzanotte dal venerdì alla domenica. «Da sabato e domenica saranno in funzione per ogni weekend tre linee di bus navetta a titolo gratuito in funzione dalle 10 alle 23 – ha concluso l’assessore Stefano Foresi -, un servizio indispensabile per arrivare in centro senz’auto».