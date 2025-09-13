Droni russi in Polonia, l’esperta Unimc: «Nessun presupposto per nuova guerra mondiale»

Il caso dei droni russi in Polonia è al centro del dibattito negli ultimi giorni. Il Presidente del Consiglio dei ministri polacco Tusk ha limitato il traffico aereo e rafforzato la difesa schierando 40 mila soldati, come riportano le cronache internazionali. Una situazione che preoccupa. Ne parliamo con la professoressa Simona Epasto, docente di Geopolitca all’Università di Macerata.

Il premier polacco Donald Tusk ha affermato “Non siamo mai stati così vicini a un conflitto dalla Seconda guerra mondiale”. Si rischia una guerra mondiale? «Assolutamente no. Effettuare una analisi geopolitica presuppone, fra l’altro, il considerare la percezione degli attori in gioco. La frase del premier polacco è riconducibile alla percezione, diffusa nell’Europa orientale, di una crescente vulnerabilità nei confronti della Russia nonché agli avvenimenti che riguardano l’Ucraina. Ma parlare di “guerra mondiale” in senso stretto è eccessivo: non esiste alcun presupposto che possa portare ad una conclusione così perentoria. Innanzitutto, non siamo di fronte a blocchi rigidamente contrapposti come negli anni Trenta o durante la Guerra Fredda. In secondo luogo, la deterrenza nucleare continua, a mio avviso, a giocare da fattore stabilizzante. Nonostante i cambiamenti geopolitici, la dottrina della MAD (armi nucleari come deterrenti, ndr) resta valida e funziona ancora perché tutti sanno che un attacco significherebbe distruzione reciproca».

«Tutt’al più – prosegue – il rischio potrebbe essere quello di una somma di conflitti regionali interconnessi nel quale il coinvolgimento indiretto di potenze globali e/o regionali, porterebbe ad una amplificazione, soprattutto mediatica, della dimensione globale delle crisi. Se la geografia dei conflitti attuali sembra mostrare una soglia di instabilità crescente rispetto al passato, è soprattutto perché gli attori coinvolti sono potenze economiche e militari e per l’amplificazione mediatica che ne è una componente fondamentale. Fino a pochi decenni fa, i leader dei vari Stati, a fronte di un avvenimento come quello appena accaduto, avrebbero avuto il tempo di analizzarlo, confrontarsi col proprio staff ed offrire una risposta ragionata e ragionevole. Questo oggi non può più far parte dei discorsi politici e dei proclami che devono essere immediati; e, a mio parere, il tempo, o per meglio dire la mancanza di tempo, diventa una componente aggravante e destabilizzante. Un elemento fondamentale è che la gente non cada nella trappola del fearmongering (allarmismo della paura, ndr), come ho più volte ribadito nelle mie ricerche. Quando le narrazioni pubbliche o mediatiche insistono eccessivamente sul rischio imminente di guerra o di collasso dell’ordine internazionale, si rischia di alimentare un clima di paura che si trasforma esso stesso in un fattore geopolitico, che può indurre Governi e opinioni pubbliche verso scelte affrettate, irrigidire i rapporti internazionali, riducendo gli spazi di negoziazione».

Come possono cambiare gli equilibri geopolitici dopo questo fatto? «A mio avviso, gli equilibri geopolitici potrebbero – il condizionale è d’obbligo – cambiare lungo tre direttrici principali. Innanzitutto, potremmo assistere in Europa ad un rafforzamento della NATO e ad una maggiore coesione tra gli Stati membri, con un possibile ruolo più centrale degli Stati orientali che si sentono in prima linea. In secondo luogo, l’Unione Europea potrebbe essere spinta a compiere quel salto politico che ancora non è riuscita a spiccare, soprattutto sul terreno della difesa comune e della sicurezza energetica, anche se le divergenze interne restano forti. Infine, sul piano globale, la contrapposizione tra democrazie occidentali e potenze revisioniste – Russia e in parte Cina – potrebbe tendere ad accentuarsi, con effetti sugli allineamenti di Paesi emergenti e sull’equilibrio economico-commerciale internazionale. In sostanza, più che di un ordine mondiale bipolare che sarebbe realmente da temere, si va configurando una geopolitica a geometrie variabili, con aree di cooperazione e di conflitto che si sovrappongono e mutano rapidamente».

Quali le possibili reazioni dei principali attori internazionali come Usa, Cina ed Europa? «A mio parere, le reazioni saranno asimmetriche e comunque valutabili nel lungo periodo. Gli Stati Uniti potrebbero rispondere in chiave di deterrenza, rafforzando la loro postura militare e cercando di consolidare la leadership nella NATO per evitare qualsiasi percezione di debolezza. L’Europa, invece, si trova già da tempo in bilico tra le posizioni degli Stati dell’est che premono verso il riarmo e la fermezza nelle risposte, e le giuste esitazioni di chi non vuole alcun coinvolgimento diretto che destabilizzerebbe ulteriormente una già fragile economia e che spaccherebbe le opinioni pubbliche interne. La Cina, ovviamente, è un player che gioca su un terreno completamente diverso: se da una parte non vorrebbe apparire “complice” della Russia, al contempo potrebbe sfruttare la crisi per rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di interlocutore indispensabile, soprattutto nel Global South, proponendosi come alternativa ad un Occidente percepito come diviso e divisivo. In questo quadro, dunque, più che a reazioni uniformi, assisteremo ad un gioco incrociato di mosse e contromosse, che potrebbe dar vita a nuove faglie geopolitiche e ridisegnare le sfere di influenza».