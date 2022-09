OSTRA – Come annunciato nel pomeriggio, nella prima serata del 16 settembre il Premier Draghi ha fatto visita alla comunità di Ostra, tra le più colpite dalla bomba d’acqua che si è abbattuta sulle Marche. Accompagnato dal Presidente della Regione Acquaroli, il Premier ha incontrato il sindaco Federica Fanesi per fare il punto sulla situazione.

Oltre ad aver confermato la dichiarazione di stato d’emergenza ed un primo stanziamento di 5 milioni di euro, Draghi ha speso parole di vicinanza e di cordoglio per le vittime della piena: «Faremo tutto il possibile, sono qui per esprimere la solidarietà e la vicinanza del Governo e quella mia personale – e ancora – faremo tutto quello che è necessario per riavviare l’attività produttiva e ricostruire quanto è stato distrutto». Draghi si è voluto soffermare anche sulle vittime di quanto accaduto. «C’è la vicenda personale, c’è il lutto: le parole servono a poco ma la mia presenza è proprio per loro».