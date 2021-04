La discussione di laurea? In Comune a Pesaro davanti ai propri cari

È quanto deciso dal presidente del consiglio comunale Marco Perugini: «Un modo per permettere a tutti di presentare l’elaborato finale del percorso accademico in una sede istituzionale, pratica e funzionale». Dieci familiari ammessi per l'esame in streaming

PESARO – La discussione della tesi in streaming nella sala consiliare del Comune di Pesaro. Uno spazio ampio in cui potranno accedere anche i familiari per assistere alla discussione. Il tutto in un ambiente istituzionale.

L’idea è del presidente del Consiglio comunale, Marco Perugini, che ha deciso di mettere a disposizione la sala al secondo piano della residenza municipale, per la discussione, in modalità streaming, della tesi di laurea.

«È un modo per permettere a tutti di presentare l’elaborato finale del percorso accademico in una sede istituzionale, pratica e funzionale che garantisce la connessione wi-fi, requisito che potrebbe penalizzare alcuni studenti» spiega Perugini, che aggiunge: «Il Comune deve essere un po’ la casa di tutti ed è quasi un dovere dare ai nostri studenti la possibilità di vivere, con la giusta solennità, uno dei momenti più importanti della vita».

Gli interessati potranno fare domanda di utilizzo gratuito della sala compilando, almeno 15 giorni prima della data prevista per la discussione, il form (qui) presente nel sito del Comune (per informazioni contattare l’Urp del Comune al numero di telefono 0721.387400 o inviando una mail a urp@comune.pesaro.pu.it). Una volta accolta, il laureando sarà ricontattato dall’amministrazione per i dettagli della procedura.

«Gli studenti dovranno utilizzare i propri device per ragioni di sicurezza – precisa il presidente – e potranno usufruire di una location funzionale, prestigiosa e ampia che permetterà loro di vivere, in sicurezza, la discussione della tesi davanti alle persone care, anche in questo complicato momento».

Nel rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19, nella sala, potranno accedere il laureando e un massimo di altre 10 persone. Il servizio è riservato ai cittadini pesaresi e sarà garantito nei soli periodi di permanenza in zona gialla o arancione.

Al termine della discussione, nella sala del Consiglio, così come negli altri spazi interni della residenza municipale, non potranno svolgersi festeggiamenti, né le persone potranno trattenersi oltre il tempo strettamente necessario.