PESARO – Riceci, la lista civica Vieni Oltre raccoglie le firme per chiedere le dimissioni del sindaco Matteo Ricci e che il primo cittadino sia ascoltato in commissione parlamentare d’inchiesta.

«Le asserzioni di Ricci di non sapere nulla del progetto di Riceci hanno lasciato sbigottiti i pesaresi – spiega Pia Perricci, candidata sindaco – Ma veramente Ricci pensa che i cittadini, compresi quelli che l’hanno votato, siano così ingenui? Ci sembra una totale mancanza di rispetto all’intelligenza delle persone, quella di asserire di non essere a conoscenza di quello che stava succedendo a Riceci. Sostanzialmente il presidente di Mms Pierotti e la Consigliera Mengucci hanno votato a favore della discarica di Riceci senza nulla riferire al primo cittadino che li ha nominati? Si vorrebbe fare credere questo? I voti contrari dei due rappresentanti del Comune di Pesaro in seno al CDA di MMS sarebbero stati sufficienti a concludere sul nascere la questione Riceci, dato che, in quel caso, era necessaria una maggioranza qualificata di 8/9. Riteniamo assolutamente opportuno e doveroso chiarire una volta per tutte la vicenda e quindi assolutamente necessario che Ricci riferisca di fronte alla commissione parlamentare che, giustamente, sta sentendo tutti i principali attori di questa sempre più intricata vicenda».

Per Vieni Oltre la «Commissione sicuramente non si farà intimidire dalla ormai consueta arroganza di chi pretende di stabilire che “la questione è chiusa, non se ne parli più”. Proprio per un dovere di verità e trasparenza che dovrebbero essere tipiche di una Pubblica Amministrazione, informiamo tutti i cittadini che da oggi presso la nostra sede in via Cialdini iniziamo 3 raccolte firme per chiedere che il sindaco Ricci venga ascoltato dinanzi alla commissione ecomafia per dare chiarimenti dovuti; chiedere che il sindaco Ricci sfiduci e ritiri il presidente del CDA di Marche multiservizi; chiedere le dimissioni di Ricci quale sindaco». Ecco gli orari di raccolta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30.