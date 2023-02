Dimissioni del vescovo Trasarti, Lega: «È stato una guida anche per la politica». M5S:«Schietto e libero»

FANO – La politica locale e regionale in queste ore sta dedicando il meritato tributo al vescovo della Diocesi di Fano, Cagli, Fossombrone e Pergola Armando Trasarti che, nella giornata del 16 febbraio, ha annunciato le sue dimissioni per sopraggiunti motivi di età.

Tra i primi a volergli dedicare un pensiero il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi: «Il vescovo Armando Trasarti in questi anni non è stato solo una guida spirituale per la diocesi del nostro territorio, ma anche una guida morale per la politica, richiamandoci più volte alla promozione della pace, della giustizia, della solidarietà e invitandoci sempre a guardare alle diseguaglianze sociali e alle fragilità. L’ascolto, l’attenzione per i giovani e la sua costante presenza nella vita cittadina ha permesso di costruire un legame forte ed indissolubile che ha dato forza, slancio e linfa alla diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Come politico, come cittadino e come fedele esprimo a lui il mio più sincero ringraziamento per quanto fatto, convinto che continuerà ad essere vicino alla nostra comunità come ha sempre fatto in questi anni. Con sincero affetto e gratitudine a lui auguro felicità e serenità anche per il futuro».

Dello stesso tenore le parole il Movimento 5 Stelle di Fano: «Fuori da ogni tentazione retorica, come è nel suo stile, i fanesi hanno avuto modo di conoscere non solo il suo impegno effettivo a favore degli ultimi, ma anche il coraggio della schiettezza e della libertà nelle relazioni con i diversi poteri della città. La lucidità dei suoi interventi, che speriamo di poter continuare ad apprezzare in futuro, ha regolarmente lasciato un segno anche nelle coscienze di coloro che, come noi, interpretano in modo laico il proprio impegno politico. Convinti di rappresentare il sentimento della città che ha servito e che ama, a mons. Trasarti formuliamo i migliori e più sentiti auguri per il futuro».