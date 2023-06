Dimissioni, infortuni e prove annullate: ad Ascoli sarà Quintana thrilling

ASCOLI – Dimissioni, cavalieri infortunati, squalifiche e reintegri. Ad Ascoli, a pochi giorni dalla Quintana del prossimo 8 luglio, sta succedendo praticamente di tutto. La rievocazione storica, infatti, è finita nel mirino delle critiche, a causa dei troppi veleni che stanno esasperando la vigilia della giostra in notturna. E’ bene procedere con ordine, però, perché gli accadimenti dell’ultima settimana sono stati molteplici.

Il reintegro

Il primo colpo di scena è arrivato lunedì sera 26 giugno, quando la Fise ha deciso di revocare la sospensione nei confronti del cavaliere Luca Innocenzi, di Porta Solestà, che ha vinto 15 giostre ed è il più vincente di tutti i tempi nella storia della Quintana. E’ stato accolto, infatti, il ricorso presentato dallo stesso folignate in merito alla sospensione di due mesi che gli era stata comminata dalla Fise, la federazione italiana sport equestri, dopo i fatti di Foligno. Il 41enne, infatti, lo scorso 4 giugno fu coinvolto in un parapiglia al campo dei giochi nelle prove ufficiali della Quintana umbra. A seguito di tale vicenda è stato denunciato per rissa aggravata e la questura di Perugia ha emanato, anche nei suoi confronti, il daspo urbano, vietandogli di partecipare alle due giostre di casa. La Fise, di conseguenza, aveva deciso di sospendere il cavaliere, tanto che Porta Solestà aveva già trovato in Tommaso Finestra il suo sostituto. Ma la sospensione del campione è stata revocata e Innocenzi potrà regolarmente partecipare alla Quintana del prossimo 8 luglio.

L’addio

Sempre in queste ore, poi, l’altro fatto clamoroso: si è dimesso il responsabile della pista e banditore Maurizio Celani. Lo ha fatto a seguito delle minacce ricevute dopo le prove cronometrate di venerdì scorso, quando si è infortunato Pierluigi Chicchini, cavaliere del sestiere di Sant’Emidio. Minacce che sarebbero arrivate a Celani da parte di più sestieri e che avrebbero riguardato anche i familiari dello stesso Celani. Per questo motivo, dunque, l’ormai ex responsabile della pista ha deciso di lasciare il mondo della Quintana dopo oltre 35 anni. Il consiglio degli anziani e il sindaco Marco Fioravanti hanno appena reso noto che: «A seguito della presa d’atto delle dimissioni del Tecnico Fise Maurizio Celani, al quale va un sentito ringraziamento, il Consiglio degli Anziani, in accordo con il Magnifico Messere, comunica che la Quintana si avvarrà della collaborazione del Tecnico Fise Umberto Colavita, istruttore di grande esperienza e giudice di eventi storici».

Ore di attesa, infine, anche per il sestiere di Sant’Emidio, chiamato a trovare un cavaliere cui affidare la lancia la prossima settimana al posto dell’infortunato Chicchini. I rossoverdi dovranno scegliere tra il 18enne piceno Davide Dimarti, il giovane ternano Paolo Palmieri e il 28enne aretino Adalberto Rauco.