Dimissioni nel Comune di Senigallia, via l’assessora al bilancio Ilaria Bizzarri

SENIGALLIA – Si è dimessa l’assessora al bilancio Ilaria Bizzarri. L’esponente di Fratelli d’Italia ha lasciato la giunta per incompatibilità tra i tempi della macchina amministrativa pubblica e quelli del settore privato. Una scelta maturata nel giro di qualche mese che non sottintenderebbe alcuna frattura politica.

Bizzarri, che si è lamentata della lentezza dei tempi amministrativi e burocratici, ha cercato durante questa prima parte del suo mandato di dare un’accelerata alla macchina comunale, scontrandosi però con un sistema difficilmente modificabile da soli.

«Ho ricevuto con grande rammarico – ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti – le dimissioni di Ilaria Bizzarri dalla carica di assessore al bilancio del Comune di Senigallia. Ilaria, come del resto tutti i componenti della giunta e del gruppo consiliare di maggioranza, è stata per me un validissimo aiuto in questa prima parte del mandato. Mi dispiaccio della sua decisione anche se da qualche tempo, in alcune occasioni, avevo percepito la sua delusione per non essere riuscita a trasformare la macchina comunale in una realtà simile a quella aziendale, da cui proviene. Non posso quindi che ringraziarla per il grande impegno sin qui profuso, in momenti per lei particolarmente impegnativi sia sotto l’aspetto familiare che sotto quello lavorativo. A lei auguro ogni bene e spero che possa tornare presto ad occuparsi del bene pubblico».

Nei prossimi giorni la giunta ragionerà sulla sua eventuale sostituzione: al momento la delega al bilancio viene assunta dal sindaco stesso.