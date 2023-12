PESARO – “Ti amo”, “Io e te… e lui”, “Vorrei guardarmi con i tuoi occhi”. Sono tantissimi i sentimenti messi al muro nel progetto di street art “Il muro delle dichiarazioni (la dichiarazione che non hai mai fatto)” e che sta spopolando in questi giorni a Pesaro. Lo troviamo sotto l’arco in via Baviera, traversa di piazza del Popolo.

https://youtu.be/Z_96ElrwTJY

L’idea è quella di dare la possibilità di mettere a nudo i propri pensieri, le inconfessabili emozioni, le paure. Quelle parole che non abbiamo mai detto, per timore, paura, vergogna, timidezza. Un po’ come messaggi in bottiglia affidati al mare, ora questa folla di messaggi viene affidata a un muro dove tutti possono leggere, leggersi e perchè no, riconoscersi. Dietro questo bel progetto ci sono Laura Bitondo e il fotografo Eugenio Mazzone.

«Oggi si passa tanto tempo sui social – dice Laura Bitondo – e ho visto questo video di un artista che sta spopolando e sta facendo tante cose romantiche … Ci abbiamo creduto entrambi e siamo riusciti a realizzare questo. La cosa più bizzarra e che mi da tanta soddisfazione è che la gente si è inventata di tutto per continuare a scrivere. La cosa più toccante – continua – è un messaggio di sostegno per un ragazzo da parte della famiglia. Le cose più belle sono quelle sentite».

«Sono oltre 300 dichiarazioni affisse al muro, prima polaroid in nero e in meno di una settimana si è riempito tutto il muro, ed è stato stupendo – spiega Eugenio Mazzone – l’idea era di rendere un po’ più reale e tangibile quello che ultimamente era diventato solo un post su Instagram».

Il progetto è stato subito sposato dal Comune di Pesaro che ha concesso la bacheca per mettere al muro le centinaia di messaggi, che inevitabilmente sono anche rimbalzati sul profilo Instagram dedicato. Segno dei tempi, ma se l’esposizione resterà visibile fino alla fine delle festività, non è escluso che possano esserci sviluppi futuri.