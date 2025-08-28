Natalità in calo, il sociologo: «Non è colpa dei soldi, ma della società se non facciamo più figli»

Il professor Francesco Orazi, sociologo dell'Università Politecnica delle Marche, spiega perché la denatalità non dipende solo dalla crisi economica, ma da cambiamenti profondi nei modelli culturali e sociali

Il nuovo status symbol dei ricchi? È avere tanti figli. Lo riporta il Financial Times. Secondo Eliza Filby, autrice di ‘Inheritocracy, è ora di parlare del conto in banca di mamma e papà, «per la maggior parte dei genitori che lavorano, e in particolare per quelli che vivono in città, anche avere un solo figlio in condizioni di benessere è un calcolo economico importante che richiede una notevole stabilità finanziaria».

Su oltre 700 miliardari americani, almeno 22 hanno sette o più figli, fra questi paperoni figura anche l’imprenditore Elon Musk. Come sta cambiando la società? Lo abbiamo chiesto al professor Francesco Orazi, sociologo dei processi economici dell’Università Politecnica delle Marche.

«A parte alcuni casi particolari – commenta – il trend che accomuna tutti i Paesi del mondo occidentale, inclusa la Cina, dove l’organizzazione del lavoro comincia ad essere sempre più strutturata nei termini dell’industria e dell’urbanizzazione, è quello della denatalità». L’esperto evidenzia che le sole eccezioni, a questa tendenza, sono rappresentate da Paesi come l’Africa e l’Indonesia, ma per il resto la denatalità è un trend orami consolidato.

Il professor Francesco Orazi dell’Univpm

Si tratta, spiega, di «una tendenza così forte» che «non può essere spiegata soltanto con la crisi congiunturale economica degli ultimi anni, ma va spiegata in un lungo tragitto economico e culturale». «Il comportamento demografico – aggiunge – prima che dall’economia, o piuttosto solo che dall’economia, è profondamente condizionato da fattori socioculturali».

«In realtà – puntualizza – povertà o condizioni di disagio non abbassano storicamente la natalità. Anche il nostro Paese quando era molto più povero aveva tassi di fecondità massimi» vicini a quelli «odierni presenti in alcuni Paesi africani. Più le società tendono ad organizzarsi in maniera amministrata, con processi industriali, burocrazie, impegni sociali, con il doppio ruolo delle donne, a casa e nel lavoro, più vengono intaccati la numerosità delle famiglie e i comportamenti demografici».

Secondo l’esperto «il problema della denatalità presente in Italia non è imputabile al fatto che ci sono pochi ricchi: anche se ce ne fossero molti non credo che il quadro sostanzialmente andrebbe a cambiare». Il problema, osserva, è che «la fascia d’età 25-35 anni» versa «in una condizione di precarietà, non solo economica, ma anche di prospettiva, con lavori mal remunerati. Questo necessariamente crea forme di dipendenza più o meno strutturata dalle famiglie di origine, con tutto quello che comporta anche in termini di conflittualità intergenerazionale».

«Sono questi i fattori che possono incidere in particolare sulla mutazione dei comportamenti demografici e riproduttivi della popolazione» sottolinea «insieme» all’evoluzione della società «più organizzata e amministrata». Elementi che «tendono ad abbassare i tassi di natalità, come si può riscontrare anche, per esempio, in alcuni Paesi del Nord Africa come il Marocco, ma anche in Egitto. In questi Paesi un forte incremento dell’accesso delle donne all’università, ha determinato un abbassamento del tasso di fecondità presso la popolazione marocchina molto più rilevante di quelle che erano le stime demografiche» conclude.