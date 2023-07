Una delegazione di Jesi in visita allo stabilimento Amazon di San Salvo

Amazon ha aperto le porte del suo centro abruzzese, che per dimensioni e tipologia è molto simile al sito in fase di costruzione a Jesi. Il sindaco Fiordelmondo: «Una visita importante per conoscere meglio quello che sarà un interlocutore importante»

SAN SALVO – A due mesi di distanza dell’evento di posa simbolica della prima pietra del futuro centro di distribuzione di Jesi, oggi Amazon ha aperto le porte del suo centro abruzzese di San Salvo, in provincia di Chieti, a una delegazione istituzionale di Jesi. In occasione della visita, l’azienda ha illustrato quanto realizzato durante il primo anno di attività presso il centro di distribuzione di San Salvo che, per dimensioni e tipologia, è molto simile al sito attualmente in fase di costruzione a Jesi.

Alla visita condotta dal general manager del centro di San Salvo Marco Baggio, hanno preso parte vari rappresentanti del consiglio comunale di Jesi tra cui il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, il vicesindaco Samuele Animali, l’assessore Loretta Fabrizi, l’assessore Paola Lenti e il presidente del consiglio comunale Luca Polita.

«Quella di oggi è stata una visita importante perché ci ha consentito di conoscere molto meglio Amazon che nei prossimi anni diventerà un interlocutore molto importante per lo sviluppo economico del nostro territorio. Con Amazon abbiamo già instaurato una relazione che, attraverso momenti come quello di oggi, continuerà a consolidarsi. Siamo pronti per iniziare questo viaggio insieme e ritengo che la visita si oggi abbia rappresenta un passaggio chiave che siamo felici di aver fatto», ha commentato Fiordelmondo.

Dopo un primo momento di presentazione delle principali caratteristiche del centro di distribuzione, il general manager ha accompagnato la delegazione in un tour dello stabilimento nel corso del quale ha avuto modo di illustrare nel dettaglio quali sono le principali mansioni che vengono svolte al suo interno soffermandosi sulla grande attenzione che Amazon presta alla sicurezza.

Entrato in attività il 1 agosto 2022, il centro di distribuzione di San Salvo ha creato ad oggi 800 posti di lavoro a tempo indeterminato, avvicinandosi alle previsioni occupazionali di 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura.

«A un anno dall’apertura, siamo felici di annunciare di aver già quasi raggiunto le previsioni occupazionali previste sui tre anni. Continueremo ad investire in questo territorio e a individuare iniziative che possano dare un supporto concreto alla comunità», ha dichiarato Marco Baggio, responsabile del centro di distribuzione Amazon di San Salvo. «Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questa nuova area giochi, donata al comune di San Salvo, che rispecchia i principi di inclusività e sostenibilità,

valori chiave per la nostra azienda».

Il centro si estende su una superficie di 60.000 mq ed è stato realizzato con un investimento di € 150 milioni. Al suo interno è presente l’avanzata tecnologia Amazon Robotics che rappresenta una delle innovazioni introdotte da Amazon per supportare il lavoro svolto dagli operatori di magazzino e che consente di ridurre i tempi di percorrenza portando gli scaffali direttamente alla loro postazione.