«In degrado e pericoloso»: Forcella nel cuore mette in luce i problemi del sottopasso

MONTEMARCIANO – Mancata manutenzione, pericolosità, degrado. Sono i motivi per cui il comitato “Forcella nel Cuore” segnala lo stato di abbandono relativo al sottopasso e ai marciapiedi del quartiere a nord di Montemarciano, al confine con Marzocca di Senigallia. Un’infrastruttura importante quella che bypassa la ferrovia, sia per l’estate quando il quartiere si popola di turisti, sia d’inverno in quanto rappresenta uno snodo fondamentale per la sicurezza.

Il sottopasso della statale Adriatica (che in quel tratto prende il nome di via Marina) permette infatti di collegare le abitazioni delle vie Po, Adige e Piave con il lungomare, ma non è solo una questione di estetica a favore di quanti hanno una seconda casa a Forcella: è soprattutto una questione di sicurezza. Per chi deve prendere l’autobus in direzione Senigallia, come gli studenti, il sottopasso rappresenta l’unica via di accesso alla fermata in totale sicurezza, per non dover attraversare la statale, cosa impensabile sia di sera che di giorno. Ma per anziani e bambini, i detriti che si staccano dai muri dell’infrastruttura diventano un pericolo per il transito.

La mancata manutenzione diventa quindi un tema molto serio, su cui i residenti chiedono da anni che si intervenga ma senza che venga chiuso l’accesso. Sui social da tempo i componenti di “Forcella nel cuore” hanno evidenziato i problemi che riguarderebbero anche i marciapiedi. Hanno anche accusato nello specifico l’amministrazione comunale, colpevole, secondo loro, di non aver fatto la sua parte: «Da anni chiediamo la manutenzione (del sottopasso, Ndr) relativa alla parte di pertinenza comunale, neanche 1 euro è stato stanziato». Al contrario di Rfi che, affermano dal comitato, sarebbe già intervenuta nel tratto di sua competenza.