Il provvedimento, che ha avuto il via libera alla Camera, stanzia 25 miliardi di aiuti per famiglie e imprese per fronteggiare l'emergenza Covid

ANCONA – Proroga della cassa integrazione fino al 31 dicembre, lotta al contante e 25 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare la crisi economica e sociale scaturita dalla pandemia di coronavirus. Ieri il via libera alla Camera al Decreto Agosto. Circa 12 miliardi sono riservati agli strumenti di sostegno al reddito fra cassa integrazione, indennità e incentivazione del lavoro, 5 miliardi vanno a Comuni, Province e Regioni, 1 miliardo è destinato alle scuole, mentre alla sanità vanno circa 900 milioni, 500 dei quali per ridurre le liste di attesa e quasi 400 per finanziare i vaccini contro il Covid-19.

Prorogata fino al 31 dicembre la cassa integrazione e blocco dei licenziamenti per altre 18 settimane. In alternativa per le attività produttive è previsto uno sconto sui contributi dei dipendenti fatti rientrare al lavoro. Previsti sgravi per chi assume: per le imprese ci sono fino a sei mesi di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali se assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine. Fino a quattro mesi di decontribuzione totale, invece, per chi non ricorre alla cassa integrazione Covid. Crescono le risorse per finanziare il credito di imposta sulle spese per gli interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e sull’acquisto di dispositivi di protezione individuali da parte delle imprese.

Per quanto riguarda le imposte, viene rinviato ad aprile l’acconto che gli autonomi avrebbero dovuto pagare a novembre, mentre gli altri pagamenti delle scadenze sospese durante il lockdown potranno essere rateizzati. In pratica chi non ha pagato tasse, ritenute e contributi nei mesi di marzo, aprile e maggio, non avrà più l’obbligo di saldare il totale entro la fine dell’anno, potrà infatti pagare la metà entro dicembre e il resto in 24 rate mensili. Rate delle cartelle esattoriali sospese per i cittadini fino a metà ottobre, ma da dicembre, se pagano con carte e bancomat, si accumuleranno punti per il cashback.

Tra le misure introdotte dal Decreto Agosto, infatti c’è proprio il Cashback, un meccanismo a punti, in base al numero di pagamenti digitali, che da la possibilità ai cittadini di recuperare una parte di quanto speso, con rimborsi ogni sei mesi.

Nel Decreto sono previsti interventi per rendere più semplice ottenere il congedo lavorativo per i genitori che hanno figli in quarantena, oltre a misure per agevolare lo smart working. Due le opzioni per i genitori con figli (fino a 14 anni) in quarantena: potranno lavorare in smart working per tutto il periodo di isolamento dei figli, oppure uno dei due genitori potrà prendere un congedo straordinario retribuito al 50% (nel caso in cui l’attività non può essere svolta da remoto).

Previsto l’aumento delle pensioni di invalidità civile al 100%: chi ha una invalidità totale vedrà l’assegno mensile aumentare da 285 euro a circa 650 euro (in base ai livelli reddituali). L’adeguamento scatta dal 20 luglio. Semplificato poi il superbonus.

Mauro Coltorti, presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato

«I primi articoli riguardano la proroga della cassa integrazione per scongiurare il rischio licenziamento acuendo la depressione di molti lavoratori che si troverebbero impossibilitati a mantenere le proprie famiglie – dichiara il senatore marchigiano Mauro Coltorti -. Non si interviene a pioggia, ma in modo mirato, in funzione delle diminuzioni di fatturato rispetto allo scorso anno».

Tra gli interventi le «agevolazioni per le ditte che assumeranno personale a tempo indeterminato, inclusi settori strategici come quello turistico, dello spettacolo e dei trasporti, che ovviamente sono stati messi in ginocchio – prosegue -. Non sono state dimenticate le categorie più a rischio con interventi specifici. Sono stati previsti aiuti per i lavoratori marittimi che costituiscono il settore forse più dinamico della regione Marche e cioè il porto di Ancona. Il settore sanitario poi è oggetto di interventi volti a compensare alcune delle lacune decennali che hanno condotto al ritardo delle prestazioni assistenziali di base. Un intervento speciale ha riguardato il settore aereo che durante l’epidemia ha garantito il trasporto di beni essenziali e il rimpatrio dei nostri connazionali. Non è stato dimenticato il personale della scuola, dell’università, delle forze dell’ordine come anche lo stanziamento di fondi dedicati ai Comuni, alle Province e alle aree interessate dai sismi devastanti dell’Italia centrale che ancora costituiscono uno dei settori che stenta a riprendersi, malgrado gli ingenti investimenti specificatamente dedicati. Con soddisfazione – spiega – posso asserire che un emendamento a mio nome permette di proseguire nella ristrutturazione e messa in sicurezza di alcune delle numerose scuole che devono essere adeguate alle nuove norme di sicurezza antisismica».

Infatti nel Decreto è previsto anche l’aumentano delle risorse dedicate all’edilizia scolastica nelle aree a rischio sismico del centro Italia. Ci sono 20 milioni di euro in più per coprire gli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e adeguamento antisismico delle scuole inserite nella graduatoria del bando “Sisma 120” che finora erano rimaste fuori dai finanziamenti.

L’emendamento approvato in Senato, a firma del deputato marchigiano Roberto Rossini (M5s), presentato dal senatore Mauro Coltorti (M5s), presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, vedrà il finanziamento di 7 scuole nelle Marche, anche se bisognerà attendere il decreto attuativo del Ministero dell’Istruzione per maggiori dettagli sugli interventi. Intanto «è un bel risultato per le Marche e il mio territorio – commenta il deputato Rossini -. Sono davvero felice e soddisfatto: è una grande vittoria, per me e per i cittadini marchigiani». Ulteriori fondi che si aggiungono ai 24 milioni stanziati per le manutenzioni e l’efficientamento energetico nelle scuole secondarie superiori del territorio.