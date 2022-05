Danneggiava le auto, 20enne denunciato dalle Volanti

Il giovane è stato sorpreso a danneggiare dei mezzi in via XXIX Settembre

ANCONA – Un ventenne anconetano è stato denunciato dalla Polizia per danneggiamento ad alcune vetture e per ubriachezza molesta. L’intervento delle Volanti alle prime ore del mattino di oggi, in via XXIX Settembre.

Poco dopo le 4 della mattina alla centrale operativa della polizia era giunta segnalazione di un giovane a torso nudo e la testa rasata, che camminava lungo la strada insieme ad altri ragazzi, prendendo a calci gli specchietti retrovisori delle auto in sosta.

I poliziotti giunti sul posto hanno rintracciato un gruppetto di tre giovani, tutti ventenni, domiciliati ad Ancona, e studenti senza precedenti di polizia. Il giovane, dalla testa rasata, senza maglia indosso, in evidente stato di agitazione, dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, aveva colpito due auto parcheggiate, danneggiandone gli specchietti. Gli agenti rintracciato il giovane a colpire le autovetture lo hanno denunciato.