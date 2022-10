Dalle piazze cittadine a Canale 5: il ‘Piceno Pop Chorus’ strega tutti. E sui social fa il pieno di like

ASCOLI – Una città in fibrillazione. Ascoli è in estasi, dopo il clamoroso successo ottenuto dal ‘Piceno Pop Chorus’ nella puntata di sabato 1 ottobre della trasmissione televisiva ‘Tu si que vales’, andata in onda sabato scorso su Canale 5. La realtà musicale ascolana, composta da ottanta elementi, ha ottenuto tanti apprezzamenti ed è riuscita a superare il turno. Gli applausi, però, seppur simbolicamente, sono arrivati al coro anche sui social, con tanti italiani che sono rimasti letteralmente a bocca aperta dopo la performance televisiva.

L’esibizione

E in tanti, soprattutto ad Ascoli, si stanno riversando sulla pagina Instagram della trasmissione ‘Tu si que vales’ per votare il ‘Piceno Pop Chorus’ anche sui social. Per rivedere il coro in tv, infatti, è fondamentale che il video dell’esibizione di sabato scorso riceva parecchi ‘like’. E tanti ascolani, appunto, stanno vivendo queste giornate con trepidazione, facendo il tifo per la realtà musicale cittadina e votandola su Instagram. Dopo un’estate di grandi successi, talvolta anche inaspettati, riscossi dalle località della riviera fino all’entroterra, passando ovviamente per lo show a piazza del Popolo, il ‘Piceno Pop Chorus’ ha dunque sbancato anche su Canale 5. La formazione picena, guidata dalla maestra Giorgia Cordoni, nel corso dell’esibizione televisiva di sabato scorso ha presentato un’originalissima combinazione di brani composta qualche tempo fa dal gruppo degli Oblivion sulla base di Bohemian Rhapsody dei Queen ma con i testi delle canzoni più famose di Gianni Morandi. Il risultato, di grande effetto, ha sortito applausi continui e l’approvazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Fondato recentemente, nel 2017, il ‘Piceno Pop Chorus’ raggruppa persone dai 20 ai 75 anni: tutte unite dalla grande passione per la musica.