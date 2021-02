COLLI AL METAURO – Da Colli al Metauro un nuovo itinerario per promuovere un tesoro prezioso, quello dei borghi storici diffusi, che si estenderà fino a San Marino. Il progetto turistico nasce

dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Colli al Metauro e Confesercenti, nell’ambito dell’itinerario La Via Flaminia Maps, con il supporto operativo del tour operator Tuqui Tour e il lavoro del titolare Adolfo Ciuccoli (che è il presidente di Fano della Confesercenti) e della collaboratrice marketing Antonella Gorini.

«Attraverso questa collaborazione con il Comune di Colli al Metauro – spiega Giorgio Bartolini direttore Confesercenti di Pesaro e Urbino – Confesercenti continua nell’impegno di valorizzare il territorio attraverso le sue risorse migliori, nella convinzione che turismo, enogastronomia e cultura saranno, nei mesi a venire, i principali motori dell’economia, in grado di rilanciare tutta la filiera, dai produttori ai commercianti, dai ristoratori agli albergatori. Grazie al supporto del Tour Operator Tuqui Tour, i materiali promozionali e l’intera comunicazione saranno veicolati nelle fiere di settore in Italia e all’estero ed attraverso i canali on line che il turismo oggi predilige».

Sarà un viaggio alla scoperta delle ricchezze culturali, paesaggistiche, enogastronomiche del territorio di Colli al Metauro che comprende borghi di interesse turistico significativo, proprio per la capacità di sintetizzare la pluralità dell’offerta e la qualità della vita che caratterizza la nostra provincia e la regione Marche sul mercato dell’accoglienza. Pozzuolo, Saltara, Montemaggiore al Metauro, Serrungarina e Bargni sono le pietre miliari di questo percorso che porta il visitatore alla scoperta di testimonianze importanti tra cultura, architettura e storia: dalla chiesa del Gonfalone, con la MOS – Sala dei Mosaici di Saltara, al Museo del Balì fino al Museo storico del fiume Metauro “W. Churchill”.

Soddisfatto anche il Sindaco Andrea Giuliani: «Con questa collaborazione andiamo a colmare una lacuna importante nel campo del materiale promozionale del nostro splendido territorio. Le brochure informative che verranno distribuite prossimamente a livello locale, nazionale e internazionale non potranno far altro che attirare turisti sempre più alla ricerca di esperienze uniche e straordinarie».