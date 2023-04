Da Berlino a Lisbona, il viaggio di Radio Incredibile tra 3 milioni di italiani in Europa

Dopo le due maratone nelle Marche (2017- 2019) e dopo “Mille in Italia” (2022) il gruppo di Radio Incredibile torna per strada in un viaggio europeo senza precedenti. La digital radio di Grottammare (AP), sempre attivissima nel portare alla luce storie del nostro territorio ed in particolare quelle legate ai temi dell’inclusione sociale, lancia il progetto “3 Milioni in Europa”, un viaggio di due settimane attraverso l’Europa per raccontare la vita degli italiani all’estero, e per creare connessioni e collaborazioni tra il Terzo Settore in Europa e il Terzo Settore Marchigiano.

Partendo da Berlino il 5 agosto 2023, e terminando a Lisbona il 20 agosto 2023, con tappe a Bruxelles, Parigi, Bilbao e Madrid, il viaggio coprirà 3 milioni di metri, corrispondenti alla stima degli italiani iscritti negli speciali registri anagrafici e residenti nell’Unione Europea.

Secondo le statistiche ufficiali, gli Italiani all’estero iscritti negli speciali registri anagrafici, residenti nella Unione Europea, sono circa 3 milioni. L’attuale comunità italiana all’estero è costituita da oltre 841mila minori moltissimi di questi nati all’estero, ma tanti altri partiti al seguito delle proprie famiglie in questi ultimi anni. Ai minori occorre aggiungere gli oltre 1,2 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni. Ci sono poi i “giovani adulti” (il 23,2% ha tra i 35 ei 49 anni). Il 19,4% ha tra i 50 e i 64 anni; il 21% ha più di 65anni, ma di questi l’11,4% ha più di 75 anni. Il paese che accoglie il maggior numero di italiani è la Germania (1.198.032), che concentra più di un terzo delle presenze rilevate in Europa. A distanza, seguono la Gran Bretagna (14%) la Francia (13%), la Spagna (10%) e il Belgio (6%).

Il progetto “3 Milioni in Europa” ha l’obiettivo di raccontare le storie di chi ha smesso di credere nelle opportunità del nostro Paese, mostrando la vita quotidiana, i lavori, le attività e la nuova normalità degli italiani all’estero. Grazie a una produzione multimediale senza precedenti, composta da diretta video, diretta audio, foto e podcast, Radio Incredibile condurrà gli ascoltatori in viaggio attraverso le città e le comunità italiane all’estero, per raccontare le esperienze di vita di chi ha scelto di emigrare e vivere in Europa.

Il viaggio ha un secondo obiettivo, ovvero quello di incontrare le realtà del Terzo Settore Europeo e creare ponti di mobilità europea per studenti e lavoratori disabili, favorendo lo scambio di esperienze e conoscenze, e la partecipazione a programmi come Erasmus+ e Leonardo. La percentuale di studenti con bisogni speciali che prende parte alle attività in ambito Erasmus+ o Leonardo rispetto al totale di tutti i partecipanti, è bassa: solo l’1,9% in quattro anni, criticità è dovuta ad alcune barriere funzionali prima che architettoniche.

L’associazione Radio Incredibile nasce nel maggio 2009 da una idea di cinque ingegneri elettronici appassionati di radio, comunicazione e digital. Da quel momento in poi numerose sono state le attività realizzate in giro per le Marche vivendo e regalando emozioni utilizzando la radio come strumento media educativo e di inclusione sociale. Nel 2018 Radio Incredibile si trasforma in associazione di promozione sociale diventando una radio di comunità. La mission principale è quella di raccontare il territorio, valorizzarlo mediante il potente strumento che è il microfono.