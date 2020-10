Da Ancona il test per rilevare i casi di Covid e di influenza

ANCONA – Arriva da Ancona un nuovo test capace di rilevare sia la presenza del Covid-19 e dell’influenza contemporaneamente con un unico prelievo ed uno unico test. A idearlo la Innoliving, che già in piena emergenza Coronavirus aveva iscritto al Ministero della Salute un test rapido sierologico per Covid.

Il nuovo test per rilevare il Covid e l’influenza di tipo A e B si chiama AG 19 COMBO Rapid Test SWAB. Si basa sul tampone naso-faringeo e, come si legge da una nota dell’azienda, «dà una risposta rapida che consente il rilevamento del virus in massimo 15 minuti, dopo soltanto 24/48 ore dall’aver contratto l’infezione. Al tempo stesso si potrà conoscere se il paziente ha contratto soltanto l’influenza di tipo A o B. Questa doppia diagnosi è dovuta alla struttura dello stick che è composta di due vani-contenitori nei quali va versato il reagente dopo averlo miscelato con il muco prelevato dalle cavità naso-faringee».

La Innoliving sostiene: «L’innovazione non è di poco conto e dà la possibilità di avere un doppio controllo: se non si è contratto il virus Covid 19 si potrebbe avere soltanto una semplice influenza. È un test sicuro che dà risposte certe e garantite molto accurate. Poco al di sotto del 100%».

Mauro Bisci presidente di Innoliving ha affermato: «Maggiore sicurezza dovuta al doppio riscontro e ai tempi rapidi di accertamento consentono un valore aggiunto importante e non ci risulta, al momento che siano stati presentati in Italia, prodotti simili. Con questo nuovo prodotto siamo fiduciosi di ripetere il successo del precedente test naso-faringeo che è in dotazione in oltre 300 strutture sanitarie in tutta Italia, compreso l’Ospedale Sacco di Milano del professor Galli e molti altri ospedali. Pensiamo che possa rispondere alle esigenze screening, accorciare i tempi di preoccupazione di essere positivi e rendere meno pesante la lunghissima attesa della risposta attraverso altri dispositivi».

Il prodotto è già certificato e ha superato i test di conformità; è in corso l’iscrizione alla banca dati presso il Ministero della Salute. Andrà in consegna entro fine ottobre.