Al via la stagione teatrale del Goldoni di Corinaldo

CORINALDO – Nuova stagione per la cultura teatrale corinaldese che prenderà il via il prossimo 6 novembre. Sei i titoli in abbonamento per la stagione di prosa e danza realizzata da Comune e Amat con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche. Il programma 2022/2023 del Teatro Goldoni di Corinaldo è stato presentato ufficialmente dal sindaco Gianni Aloisi e dall’assessore alla cultura Francesco Spallacci con il presidente dell’Amat Piero Celani e il direttore dell’ente Gilberto Santini e con Marina Ortolani direttore Atgtp e Vittorio Saccinto presidente di TeatroTime.

Il via domenica 6 novembre con Andrea Mirò insieme a Enrico Ballardini e alla scoppiettante verve di Musica Da Ripostiglio (Luca Pirozzi e Luca Giacomelli alle chitarre, Raffaele Toninelli contrabbasso, Emanuele Pellegrini alla batteria) in “Far finta di essere sani” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, nell’adattamento e regia di Emilio Russo (in FOTO). A quasi cinquant’anni dall’uscita di questo capolavoro (e a quasi venti dalla scomparsa di Gaber), la riflessione ironica sul rapporto fra desiderio di essere e impossibilità di esserlo, mostra ancora la graffiante modernità del Signor G.

Si approda alla commedia sabato 10 dicembre con Benedicta Boccoli, Lorenza Mario e Stefano Artissunch, anche in veste di regista e adattatore, in “Le preziose ridicole”, tratta da Moliére. A Roma all’inizio degli anni ’40, due donne di provincia, artiste d’avanspettacolo apprezzate e corteggiate, vivono consapevolmente un momento della cui imminente distruttività gli italiani sembrano non volersi accorgere.

Ancora una commedia sabato 21 gennaio con “La ciliegina sulla torta”, spettacolo allegro ma non spensierato sulla famiglia e le sue molteplici dinamiche. Sono interpreti della pièce, scritta e diretta da Diego Ruiz, Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo, che in scena invitano lo spettatore a riflettere su imprevisti e sorprese che la vita può serbare a ognuno.

Mercoledì 15 febbraio Corrado Tedeschi è protagonista de “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello. In questo allestimento firmato dalla regia di Marco Rampoldi, divertente, agile ed elegante, Tedeschi dà prova di tutto il suo talento. Facendo precedere il monologo da una divertente e coinvolgente lezione sui temi dell’essere e dell’apparire, l’attore impersona la quieta disperazione del protagonista, dandone un’interpretazione antiretorica che miscela tragico, grottesco e umoristico.

Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere sono sul palco del Goldoni martedì 7 marzo con “Bloccati dalla neve” di Peter Quilter diretto da Enrico Maria Lamanna. Tema di questa commedia brillante è la convivenza tra persone diverse, sia per carattere sia per il modo di concepire il mondo e la vita, in una situazione al limite, di estrema necessità.

Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana, chiude il cartellone mercoledì 29 marzo, con “Il barbiere di Siviglia”, uno spettacolo immaginato come un ‘balletto d’azione’ che coinvolge in una contaminazione di linguaggi tutto il corpo creativo di Artemis Danza sulle magnifiche musiche di Gioachino Rossini elaborate del compositore Luca Vianini.

Completano il cartellone “Le domeniche dei bambini” proposte da ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, le iniziative di teatro per la scuola in orario scolastico e il programma di teatro amatoriale curato da TeatroTime.

Abbonamenti a sei titoli in vendita al botteghino del teatro il 15 e 16 ottobre (orario 10-12 e 16-19) a 90 euro per il primo settore, 75 euro per il secondo. Biglietti acquistabili il giorno di spettacolo dalle 20 (a 18 euro per il primo settore, 15 euro per il secondo; riduzioni rispettivamente a 15 euro e a 12 euro per ragazzi fra 16-30 anni e per possessori della Carta del Donatore AVIS). Dato il ridotto numero di posti è consigliata la prenotazione tre giorni prima della data di spettacolo. Biglietti anche in tutti punti vendita del circuito AMAT/VivaTicket e sul sito vivaticket.com (l’acquisto online comporta un aggravio del costo del biglietto in favore del gestore del servizio). Informazioni: Teatro Goldoni tel. 338/6230078 teatro@corinaldo.it e AMAT tel. 071/2072439. Inizio spettacoli ore 21.15.