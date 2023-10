Nelle prossime settimane prenderanno il via anche i cantieri per i nuovi asili nido a Vallato e Bellocchi

FANO – «E’ un momento importante perché andiamo a realizzare un’altra struttura scolastica a servizio della città». Posa della prima pietra nella mattina del 18 ottobre del nuovo polo scolastico 06 anni: una nuova realtà che accoglierà le esigenze di Carrara e Cuccurano per accompagnare la crescita delle ragazze e dei ragazzi di questo territorio cittadino.

«Oggi manteniamo un impegno che ci siamo presi sin dall’inizio del mio mandato facendo la scelta chiara di creare un Polo Scolastico nel quartiere di Cuccurano Carrara – ha affermato il sindaco Seri -. Quella dell’edilizia scolastica è per noi una politica prioritaria e rappresenta una questione di pari opportunità nella garanzia del diritto allo studio per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Apprendere in una scuola moderna, innovativa e con tutte le strumentazioni necessarie permette di esprimere in modo migliore il talento, così da offrire più opportunità. Allora, ecco perché questa struttura è un orgoglio per tutta la nostra comunità».

Posa della prima pietra del nuovo polo scolastico

«Oggi insieme alle bambine e ai bambini abbiamo posto a Cuccurano la prima pietra del nuovo “Polo Scolastico 06 anni”: 2 nuove sezione di nido (30 posti), 4 sezioni di infanzia (100 posti), una nuova cucina per la produzione di 400 pasti, una nuova sala refezione da 180 posti. E nelle prossime settimane prenderanno il via anche i cantieri per i nuovi asili nido a Vallato e Bellocchi – ha rimarcato l’Assessore ai Servizi Educativi, Samuele Mascarin – Ancora una volta il Comune di Fano investe sui Servizi Educativi come leva di cambiamento della città . Sono molto felice perché quello di oggi rappresenta un ulteriore e non scontato risultato, il cui raggiungimento però dovevamo ai bambini, alle famiglie, agli insegnanti e a tutta la nostra comunità. Anche questa volta ci siamo riusciti e penso sia una buona notizia per tutta la città».

«Siamo pronti a partire con i lavori con la consegna prevista per il 1° aprile 2025 – ha precisato l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori -. Parliamo di un intervento che ammonta a 5 milioni e 430 mila euro che vede la partecipazione finanziaria del Comune di Fano. Un progetto redatto interamente dai tecnici comunali che hanno compreso gli indirizzi che sono stati indicati. Al suo interno ci saranno 6 nuove aule, di cui due dedicate alla fascia 03 anni e le altre 4 per la scuola materna insieme ad una mensa che avrà una capacità di 400 pasti ed una cucina che ospiterà 180 coperti. Inoltre, sarà prevista una biblioteca aperta anche al quartiere per accogliere lo studio pomeridiano. Si tratta di una struttura con una finalità ben precisa che mette al centro il bambino e il ruolo educativo così da favorire la socialità e la relazione. La peculiarità del nuovo edificio sta nel connubio con l’ambiente con aule verdi con un bassissimo impatto energetico. Infatti, un polmone verde sorgerà al centro tra i due edifici che rafforzerà la condivisione di momenti quotidiani. L’attenzione alla sostenibilità è una prerogativa di tutti gli edifici che stiamo realizzando nella città affinché sia premiato il talento».