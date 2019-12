Tentata violenza sessuale in centro storico a Macerata: arrestato 33enne da poco fuori dal carcere

Choc per quanto accaduto ai danni di una 19enne. L’aggressore, un pluripregiudicato, era tornato in libertà appena da pochi giorni

MACERATA – Tenta di violentare una ragazza maceratese di 19 anni: arrestato un 33enne marocchino a Macerata. La giovane stava facendo rientro nella sua casa in un vicolo del centro storico intorno alle 2:00 della scorsa notte quando è stata aggredita dall’uomo, pluripregiudicato per reati relativi alla droga: il 33enne, senza fissa dimora, era infatti uscito da pochi giorni dal carcere di Firenze.

Il dispositivo di sicurezza predisposto dal questore Antonio Pignataro nel periodo delle festività natalizie, ha permesso l’immediato intervento della pattuglia della Polizia che ha identificato e arrestato l’uomo.

La giovane aveva passato la serata in un locale del centro con alcuni amici e aveva deciso di fare rientro a casa intorno alle 2:00 quando, proprio in un vicolo del centro storico, è stata raggiunta alle spalle dal 33enne che l’ha subito bloccata stringendola con forza e le ha tappato la bocca con una mano per evitare che urlasse. Il cittadino straniero, in quei drammatici frangenti, ha anche proferito parole a sfondo sessuale in modo ossessivo.

La 19enne è riuscita, dopo un po’, a divincolarsi e guardare in faccia l’aggressore. La giovane, approfittando di un momento di esitazione del cittadino straniero, è riuscita a liberarsi dalla presa e a chiedere aiuto urlando finché non ha raggiunto la propria abitazione. Una volta in casa ha subito chiamato il 113 raccontando tutto ciò che era avvenuto.

I poliziotti, dopo ave raccolto la testimonianza della ragazza, hanno subito passato al setaccio ogni vicolo del centro storico e hanno rintracciato il 33enne in via Don Minzoni. Il cittadino marocchino è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

