Droga a scuola. Due giovani studenti nei guai

SENIGALLIA- Un 18enne ed un 17enne sono stati sorpresi con la marijuna durante i controlli effettuati dalla polizia.

In prossimità di un parchetto vicino al Campus, un 17enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai poliziotti mentre cercava di disfarsi di alcuni oggetti usati per il confezionamento e degli involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana. La droga è stata sequestrata, il giovane segnalato in Prefettura ed è stata informata la Procura per i Minorenni di Ancona.

Sorpreso con la marijuana anche un 18enne senigalliese fermato nei pressi del Campus dove transitava, con due persone a bordo, alla guida della sua auto. Il giovane si è mostrato nervoso al controllo, nell’auto gli agenti hanno rinvenuto alcune dosi di marijuana. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato in Prefettura.

L’operazione si inserisce all’interno dell’attività di controllo costantemente svolta dal personale del Commissariato di polizia di Senigallia che, oltre a far emergere episodi di consumo e talvolta anche di spaccio di sostanze stupefacenti in zone prossime agli istituti scolastici, ha consentito di intensificare i momenti di contatto tra poliziotti e studenti che ormai sono abituati a vedere la presenza costante degli agenti che sono diventati punti di riferimento a chiedere consigli o segnalare alcune problematiche tipicamente giovanili.

I controlli, disposti nell’ambito di una pianificazione effettuata dalla Questura di Ancona, sono stati effettua sia all’inizio delle lezioni che in prossimità delle pause, con continui passaggi nei pressi dell’ingresso agli istituti, ma anche momenti di sosta finalizzati a verificare eventuali movimenti sospetti o presenze di persone pregiudicate.