PESARO – «Tutti i residenti di via Vanzolini hanno trovato una sistemazione in autonomia. Solo una casistica è ancora sotto valutazione dal Comune di Pesaro, per via della condizione di fragilità che presenta. La persona, ancora ricoverata in ospedale per patologie pregresse e non legate al sinistro e con cui siamo in stretto contatto, è possibile venga dimessa nel corso della prossima settimana e trovi a seguito sistemazione tramite l’Amministrazione comunale». È quanto emerso questa mattina dopo l’incontro del sindaco Andrea Biancani; insieme al presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni, con delega alla Protezione Civile, i tecnici del comune e gli amministratori di condominio sulla situazione della palazzina di via Vanzolini dove, due giorni fa, (16 luglio) è scoppiato un incendio nei garage, divampato poi in tutti i piani della struttura.

«Come Comune siamo in diretto contatto con i residenti e abbiamo chiamato personalmente, anche questa mattina, coloro che ieri non ci avevano dato garanzie sulla propria sistemazione, al fine di assicurarci che ognuno avesse un alloggio, da qui ai prossimi giorni. Tutto è sotto controllo – assicurano Biancani e Belloni -, le famiglie stanno tutte bene e questa per noi è la cosa più importante».

La situazione della palazzina: «Già da oggi – da come annunciano gli amministratori di condominio – verranno avviati i sopralluoghi e i puntellamenti del solaio che daranno il via alla prima fase di riqualificazione della struttura». Questo avvio immediato delle azioni permetterà «di ridurre i disagi dei residenti e far partire, in tempi celeri, i lavori privati sulla palazzina di cui, però, ancora è difficile dare tempistiche certe e che – precisa Biancani – sono comunque a carico dei privati».

L’amministrazione di condominio ha provveduto a mettere al sicuro la palazzina, che è stata chiusa, interdetta e con gli accessi recintati. I singoli residenti potranno accedervi solo contattando gli amministratori che daranno loro delle fasce orarie specifiche per poter entrare negli appartamenti, accompagnati dai Vigili del Fuoco.

«Ottima la collaborazione tra Comune e amministratori di condominio che si è instaurata in questi giorni al fine di ridurre i disagi e accelerare i lavori privati sul palazzo. Ci teniamo ancora una volta a ringraziare tutte le persone coinvolte, dai Vigili del Fuoco alle forze dell’ordine e Polizia Locale, agli operatori sanitari – infermieri, medici e operatori del 118 – a tutte le persone che in queste ultime ore hanno dato pieno supporto ai residenti. Il Comune rimane a disposizione di tutte le famiglie che, comprendiamo, non stiano passando momenti semplici e hanno reagito con determinazione e lucidità all’accaduto».