Pesaro, aggressione in piazzale Matteotti: la Prefettura intensifica i controlli

In Prefettura il Comitato ordine e sicurezza pubblica presieduto dalla prefetta Emanuela Saveria Greco con i rappresentanti delle Forze di Polizia e del Comune di Pesaro. Il disagio giovanile al centro dell'attenzione

PESARO – Aggressione di piazzale Matteotti, il tema viene attenzionato anche dalla Prefettura.

Si è tenuto oggi, 28 agosto, in Prefettura il Comitato ordine e sicurezza pubblica presieduto dalla prefetta Emanuela Saveria Greco con i rappresentanti delle Forze di Polizia e del Comune di Pesaro per esaminare la situazione dei recenti fatti di cronaca avvenuti nella zona di Piazzale Matteotti.

Le Forze di polizia, sempre presenti nel territorio, hanno tempestivamente effettuato interventi e controlli delle persone coinvolte, identificandole con immediatezza e procedendo con i provvedimenti del caso. Durante la riunione il Prefetto ha richiamato l’attenzione al mondo giovanile considerando che, spesso, alcuni comportamenti possono essere manifestazione di disagi più profondi.

Al termine dell’incontro è stata pianificata l’intensificazione dei controlli con la previsione di ulteriori servizi e iniziative delle Forze di Polizia nell’ambito della zona in argomento.