Ancona, lite fra giovani al Viale: ragazzo finisce in ospedale

ANCONA – Un ragazzo ventenne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette perché avrebbe ricevuto un pugno al volto a seguito di una lite che sarebbe scoppiata fra due gruppi di giovani al Viale della Vittoria. L’episodio sarebbe avvenuto nella notte, intorno alle 2,30, ad Ancona.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona, quattro pattuglie della Polizia Stradale e una pattuglia dei Carabinieri di Ancona. Al momento non sono note le cause della lite. In seguito al colpo al volto il giovane avrebbe riportato una copiosa epistassi.