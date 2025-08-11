Fano, fumo nero e fiamme: incendio in un capannone per la produzioni di imbarcazioni

FANO – Paura a Fano per l’incendio di un capannone. Sul posto i vigili del fuoco che stanno intervenendo (11 agosto) in via Papiria per l’incendio di un capannone di circa 15.000 metri quadrati adibito alla produzione di imbarcazioni della Carbon Line, azienda che produce yacht di lusso con sede a Fano e nata nel 2013 con circa 180 dipendenti. Sul posto diverse squadre del Comando di Pesaro per fronteggiare l’incendio.
Il Comune di Fano afferma: «Sono state attivate Ast e Arpam per gli accertamenti di competenza. In via precauzionale si raccomanda di mantenere chiuse le finestre ed evitare di raccogliere colture dai terreni nelle zone limitrofe. L’amministrazione comunale è vicina ai Vigili del Fuoco e a tutte le Forze dell’Ordine impegnati nelle operazioni di spegnimento, nella speranza che non si registrino feriti».
Alle 17 circa ancora in corso le operazioni di spegnimento del capannone a Fano. Sul posto le squadre VVF di Fano, Pesaro, Urbino, Jesi e Macerata. Presente anche il personale SAPR VVF (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per monitorare dall’alto l’area dell’incendio con i droni.