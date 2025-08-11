Ancona, catenine, spille e orecchini: in carcere 5 georgiani per ricettazione

Un cittadino aveva segnalato alcuni soggetti scendere da un suv di colore bianco, scavalcare un cancello e introdursi in un appartamento in via della Pergola ad Ancona

ANCONA – Nella notte fra venerdì 8 e sabato 9 agosto, la Polizia di Stato ha fermato 5 uomini, tutti originari della Georgia e con età comprese far i 25 e i 30 anni, responsabili del reato di ricettazione.

In particolare, attorno alle ore 00:45 di sabato, la locale Sala Operativa riferiva alle Volanti impegnate nel controllo del territorio che un cittadino aveva segnalato alcuni soggetti scendere da un suv di colore bianco, scavalcare un cancello di recinzione e introdursi in un appartamento al piano terra di via della Pergola ad Ancona.

Mentre un primo equipaggio della Polizia di Stato si recava nella via, un secondo equipaggio, appreso che il veicolo sospetto si era allontanato in direzione via del Conero, cercava di mettersi sulle sue tracce. Attorno alle successive 01:30 circa, le Volanti della Polizia di Stato venivano nuovamente avvertite dalla Sala Operativa che il suv bianco era tornato in via della Pergola e che tre soggetti avevano nuovamente scavalcato la recinzione introducendosi nel medesimo appartamento.

Giunti sul posto, mentre un primo equipaggio della Polizia di Stato intercettava il suv bianco posteggiato senza nessuno a bordo nei pressi della recinzione dello stabile, l’altro equipaggio procedeva ad effettuare un controllo all’interno del palazzo. Alla vista della Polizia di Stato, alcuni dei cinque uomini uscivano dall’appartamento, riferendo agli operatori di essere i proprietari di casa. Malgrado i poliziotti avessero ordinato loro di fermarsi per essere identificati, questi tentavano di scappare, nascondendosi all’interno dell’appartamento.

L’irruzione nell’appartamento

Mentre due operatori rimanevano a presidiare la porta d’ingresso dell’appartamento, per evitare eventuali fughe, altri due agenti uscivano dallo stabile e scavalcavano la recinzione esterna per provare ad entrare da una finestra. I poliziotti, sollevando dall’esterno la tapparella di una finestra che affacciava nel salone, notavano che nell’appartamento la luce era accesa e vi era molto disordine, oltre che diverse scatole e alcune borse riverse per terra. Considerati gli innumerevoli e vani tentativi di farsi aprire, nonché tutte le altre circostanze del caso, i poliziotti decidevano di fare irruzione nell’appartamento.

All’interno dell’abitazione erano presenti cinque uomini, i quali venivano tutti identificati. Tramite gli accertamenti svolti, si appurava che l’appartamento in questione fosse adibito a B&B e che era stato preso in locazione da altra cittadina georgiana, non presente sul posto.

Da una prima verifica visiva, l’appartamento si presentava completamente in disordine, anche in ragione della presenza di strumenti atti alla consumazione di sostanze stupefacenti, quali, piccole pipe adibite alla combustione di hashish, cocaina, eroina e affini, diverse siringhe.

Ecco cosa è stato trovato nell’appartamento

In particolare, nella cucina dell’appartamento veniva rinvenuta una busta in plastica posata per terra, all’interno della quale erano contenuti:

– N. 1 piede di porco di lunghezza 50cm;

– occhiali di protezione di colore trasparente;

– Nr. 1 flessibile con 4 dischi da taglio di diametro 230mm (di cui uno montato sullo stesso utensile) e una chiave di colore nero per sostituzione disco;

– Nr. 1 cacciavite piatto con punta di lunghezza di circa 18,5 cm.

I cinque uomini non erano in grado di giustificare la presenza di tali arnesi.

Gli operatori della Polizia di Stato effettuavano una perquisizione personale estesa ai bagagli presenti e, all’interno di uno zaino rinvenuto in salone trovavano una pochette in pelle contenente:

– Nr. 1 custodia in pelle di colore nero contenente un dispositivo elettronico portatile di colore blu per la verifica di pietre preziose dotato di punta di rilevamento anteriore, scala graduata luminosa numerata da 1 a 8 e regolatore di volume a rotella.

Ed ancora: un bilancino digitale di precisione portatile composto da piatto di pesatura rettangolare di materiale metallico, display a cristalli liquidi e tastierino; 2 boccette in vetro contenente verosimilmente acido nitrico per la verifica di metalli preziosi; una pietra di paragone di colore grigio scuro per la verifica dei metalli preziosi; due confezioni contenente una lama da taglio circolare di diametro 32 mm; un disco abrasivo a lamelle, un cavatappi multifunzione di colore rosso lucido; una scatoletta metallica d’acciaio.

Anche in questo caso, nessuno era in grado di fornire risposte plausibili tali da giustificare il possesso degli oggetti rinvenuti.

Si provvedeva dunque ad estendere la perquisizione anche al suv bianco, al cui interno veniva rinvenuto il seguente materiale: 3 bombolette lubrificante meccanico; una lima diamantata di tipo piatto con lima di 21cm e manico di 11cm, per una lunghezza totale di 32cm; una chiave inglese a misura variabile di colore argento con nastro isolante rosso su manico lunga 22 cm; un cacciavite a taglio con manico giallo e nero di 11cm e punta di 13,5 cm, per una lunghezza totale di 24,5 cm; un cacciavite a croce con manico grigio e rosso di 10,5 cm e punta di 10.5 cm per un totale di 21cm; un cacciavite a taglio con manico grigio e nero di 11,5 cm e punta di 21cm per un totale di 32,5 cm; un cacciavite a taglio con manico nero e rosso di 10 cm e punta d 16 cm per un totale di 26 cm; 3 berretti di tipo baseball.

Durante la perlustrazione delle altre stanze all’interno dell’appartamento, sul materasso di una camera veniva rinvenuto un sacchetto di colore viola poggiato sul materasso, al cui interno si rinvenivano:

– Nr. 1 collana dorata a catena con anelli di diversa (una serie ovale, una serie circolare), dotata di elementi sferici simili a perle.

– Nr. 1 collana dorata a catena con anelli circolari.

– Nr. 1 catenina sottile dorata con ciondolo a forma di croce dorato.

– Nr. 1 bracciale a catena con anelli circolari dotato di ciondoli dorati raffiguranti un lucchetto, nr. due stivali ed una borsa.

– Nr. 1 bracciale dorato.

– Nr. 1 spilla con incastonato un elemento sferico simile a perla.

– Nr. 2 ciondoli a forma di cuore di colore dorato ed azzurro.

– Nr. 1 ciondolo a forma di ghianda di colore dorato ed azzurro con incastonate pietre luccicanti.

– Nr. 1 ciondolo raffigurante un uccello di colore dorato con incastonate pietre preziose luccicanti rosse e bianche.

– Nr. 1 ciondolo a forma di insetto di colore dorato e verde.

– Nr. 1 catenina dorata a catena con anelli di forma ovale.

– Nr. 1 bracciale dorato a catena con anelli di forma ovale con incastonati elementi a forma sferica di colore rosa e bianca.

– Nr. 1 paio di orecchini dorati a forma irregolare.

– Nr. 1 paio di orecchini dorati a forma irregolare.

– Nr. 1 paio di orecchini dorati raffiguranti tre elementi sferici di varia grandezza.

– Nr. 1 paio di spillette dorate raffigurante un fiore.

– Nr. 1 paio di spillette dorate raffigurante due foglie.

– Nr. 1 spilletta dorata raffigurante un fiore, con all’interno incastonati elementi a forma sferica simili a perle.

– Nr. 1 fermacravatte dorato.

– Nr. 1 bracciale color acciaio con pendente di forma irregolare dorato.

– Nr. 1 anello di colore argentato con incastonate nr. 3 pietre preziose.

In merito ai sopraelencati monili, i cinque uomini non erano in grado di giustificarne la presenza.

Durante il sopralluogo della Polizia Scientifica veniva altresì rinvenuto, all’interno dell’appartamento una chiave di un’altra autovettura di colore grigio parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione, che risultava esser stata noleggiata da uno dei cinque uomini. Nel bagagliaio dell’auto venivano rinvenuti altri attrezzi atti allo scasso:

– N. 1 chiave inglese a misura variabile di colore argento lunga complessivamente 26 cm circa;

– N. 1 cacciavite a taglio con manico nero e blu di circa 11 cm e punta di 18,5 cm per un totale di 29,5 cm;

– N. 1 cacciavite a croce con manico grigio e arancione di 9.5 cm e punta di 10,5 cm per un totale di 20cm.

Inoltre, venivano altresì sequestrati:

– N. 5 telefoni cellulari;

Si procedeva dunque al fotosegnalamento dei soggetti presso gli Uffici della Questura e si appurava che tre di questi erano già gravati da precedenti. I cinque uomini venivano sottoposti a fermo di P.G. per il reato di ricettazione. Della vicenda veniva notiziata l’A.G. che ne disponeva l’immediata traduzione in carcere. I cinque uomini venivano deferiti in stato di libertà all’A.G. per il reato di cui all’art. 4 L.110/75, mentre uno di loro veniva anche denunciato per inottemperanza all’ordine del Questore di Bergamo di lasciare il territorio UE, emesso nel luglio 2024.

Nei prossimi giorni la Polizia di Stato della Questura di Ancona provvederà a diffondere delle fotografie dei monili oggetto della refurtiva, in modo tale da consentire ai legittimi proprietari di poter riconoscere eventuali beni di proprietà fra quelli rinvenuti.

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa sottolinea «come in questo caso sia stata fondamentale ed indispensabile la collaborazione dei cittadini, che deve essere tradotta in fiducia, anche sapendo intercettare i loro bisogni e le loro difficoltà, migliorando insieme la qualità della convivenza civile e garantendo un vivere più ordinato della nostra comunità».