Tromba d’aria in città, ciclista sbalzato via dalla bici

ANCONA – Ciclista in corsa cade a faccia avanti per colpa del forte vento e finisce in ospedale per un trauma al volto.

È successo questa mattina, in via Marconi, all’altezza del bypass. Erano le 10.30 quando una tromba d’aria si è abbattuta sulla città e ha fatto alzare dei pezzi di legno che si sono infilati nel raggio anteriore della ruota della bicicletta che si è arrestata di colpo. In sella c’era un 44enne di Camerano che è volato via dalla due ruote planando di faccia sull’asfalto.

La ruota che si è bloccata di colpo ha fatto da trampolino. Il ciclista era con una comitiva di appassionati di bici come lui che lo hanno subito soccorso. Sanguinante ma vigile lamentava dolore al viso. Sul posto sono arrivati il 118 e una ambulanza della Croce Rossa. I sanitari lo hanno stabilizzato e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per un trauma facciale.

In via Marconi è arrivata la polizia locale per i rilievi. A terra i vigili hanno trovato delle tavole, quelle che si erano infilate nel raggio della ruota. A farle finire sulla sede stradale è stato il vento.