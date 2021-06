Senigallia, la Croce Rossa inaugura il punto di ascolto

SENIGALLIA – È stato inaugurato nella sede in centro storico della Croce Rossa di Senigallia il punto di ascolto, il luogo dove i cittadini in difficoltà possono trovare specialisti e volontari impegnati in una serie di servizi dal risvolto prettamente sociale. Una risposta alla crescente esigenza di aiuti e supporto che si è acuita con la crisi legata alla pandemia da covid-19.

All’inaugurazione del punto di ascolto presso il comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana – a causa delle restrizioni dovute al Covid19, la cerimonia è stata riservata ad un pubblico ristretto – non sono voluti mancare il sindaco Massimo Olivetti e l’assessore alle politiche sociali Cinzia Petetta. Accanto al presidente del comitato di Senigallia Andrea Marconi, il consiglio direttivo, l’ispettrice delle infermiere volontarie di comitato Elisabetta Mencarelli, l’ispettrice regionale delle infermiere volontarie Carmen Gregoretti, il consigliere regionale della Croce Rossa Marco Mazzanti (ex presidente di comitato) e il referente regionale “principi e valori umanitari” Renato Pizzi.

La sede in via Narente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Senigallia, dove vengono svolte le attività sociali

Da sinistra il presidente del comitato Cri di Senigallia Andrea Marconi, il consigliere regionale Cri Marche Marco Mazzanti e il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti

Il presidente del comitato senigalliese della Cri Andrea Marconi ha sottolineato come la città si arricchisca di un «servizio di grande importanza per le persone più deboli e fragili, che restano la prima nostra preoccupazione in questo momento storico. Sarà molto agevole raggiungere il punto di ascolto per i nostri cittadini in difficoltà».

Tra i servizi a carattere sociale erogati grazie al punto di ascolto ci sono la spesa e la consegna a domicilio dei farmaci agli anziani o persone in difficoltà, dei generi di prima necessità ai più bisognosi, il supporto psicologico e legale nei confronti di quanti si trovino a essere vittime di violenza.

Il presidio sarà attivo tutti i giorni (orario 9/12 e 15/18), su appuntamento tramite il numero 331.642.58.46 o 071.64354 oppure via email: sociale@crisenigallia.it.