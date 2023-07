Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, in concerto a Fano nell’ex chiesa di San Francesco

FANO – Se c’è una cosa che si può dire di Rebel House è che si tratta di una casa culturale dove irrimediabilmente, e per fortuna, si stringono relazioni.

Nonostante la forma che la vuole anticonvenzionale e aperta infatti, chiunque varchi la soglia di questa casa, nel meraviglioso Palazzo Mattei Baldini a Pergola, vi rimane emotivamente coinvolto.

«Per questo motivo possiamo dire con enorme orgoglio – spiegano i direttori creativi Serena Pierfranceschi e Mattia Priori – che uno degli artisti più importanti che nell’inverno appena passato ha imbracciato la chitarra nel salotto affrescato di Rebel House, è voluto tornare a trovarci!»

Martedì 8 agosto alle 21.15, l’affascinane ex chiesa di San Francesco, nel cuore del centro storico di Fano, ospiterà il concerto di Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz e una delle voci storiche e più riconoscibili dell’indie rock italiano.

«Come si fa con gli amici che vengono da lontano e che non conoscono il territorio, abbiamo pensato di organizzargli una ‘visita guidata’ ad un’altra delle meraviglie della provincia di Pesaro e Urbino, e precisamente l’ex chiesa di San Francesco di Fano. I ciceroni di eccellenza saranno i ragazzi dell’associazione culturale di Fano ‘Work in Progress’, che fondando le loro radici nel territorio sapranno bene guidarlo alla scoperta di un luogo carico di passato, cultura e sentimenti».

È così che per la prima volta Rebel House e l’associazione culturale fanese ‘Work in Progress’ co-producono insieme un evento musicale. Grazie anche al sostegno del Comune di Fano, assessorato alla cultura, che ha messo a disposizione il luogo, sarà possibile ascoltare il cantautore, in un concerto intimo e solista in una delle più belle location della regione Marche: l’ex chiesa di San Francesco di Fano, che verrà avvolta dalla grazia e dalla sensibilità crepuscolare di Godano.